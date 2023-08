Newcastle vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Seguimos con las emociones de este domingo 27 de agosto con un verdadero partidazo en la jornada 3 de la Premier League 2023-2024, cuando Liverpool se enfrente al impresionante Newcastle dirigido por Eddie Howe en el St. James’ Park.

Hora y Canal Newcastle vs Liverpool

Sede: St. James’ Park, Londres, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Liverpool en VIVO

El Newcastle actualmente ocupa la octava posición en la clasificación de la Premier League y ha demostrado un rendimiento impresionante en lo que va de temporada. Las Urracas sufrieron una cerrada derrota por 1-0 frente al Manchester City en su partido anterior y buscarán recuperarse en este fin de semana.

Por otro lado, el Liverpool se encuentra actualmente en la quinta posición de la clasificación y ha dado pasos adelante. El equipo de Merseyside superó cómodamente al Bournemouth con un marcador de 3-1 la semana pasada y se siente confiado de cara a este partido.

El Liverpool tiene un historial positivo frente al Newcastle y ha ganado 91 de los 185 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 50 victorias de las Urracas.

Predicción Newcastle vs Liverpool

El Liverpool ha mejorado durante el último mes y ha incorporado jugadores impresionantes durante la ventana de transferencia. Dominik Szoboszlai ha mostrado destellos de brillantez bajo la dirección de Jurgen Klopp y nuevamente buscará dejar su marca este fin de semana.

El Newcastle ha mostrado una notable mejora este año y cuenta con un excelente equipo a su disposición. Ambos equipos están parejos en papel y podrían terminar empatando el domingo.

Predicción: Newcastle United 2-2 Liverpool

