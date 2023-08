Villarreal vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El partido más destacado de la tercera semana de la temporada 2023-24 de LaLiga se llevará a cabo este domingo 27 de agosto, cuando el Villarreal reciba al Barcelona en el Estadio de la Cerámica.

El Barcelona ha acumulado cuatro puntos en sus dos primeros partidos de la temporada, colocándose en el sexto lugar de la tabla, mientras que el Villarreal se ubica en el décimo puesto con tres puntos en sus dos primeros encuentros.

Hora y Canal Villarreal vs Barcelona

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Barcelona en VIVO

El Villarreal sufrió una derrota en casa por 2-1 ante el Betis en el primer fin de semana de la nueva temporada, pero logró regresar a la senda del triunfo la última vez en Mallorca.

Un gol de Gerard Moreno en el minuto 62 marcó la diferencia entre los dos equipos en Palma, colocando al Villarreal en la décima posición con tres puntos, un punto por detrás del Barcelona.

El equipo dirigido por Quique Setién finalizó quinto en La Liga la temporada pasada, lo que significa que competirá en la fase de grupos de la Europa League esta temporada.

El Villarreal quedó a siete puntos de la cuarta posición ocupada por la Real Sociedad en la tabla de 2022-23, lo que indica que aún tienen trabajo por hacer para alcanzar puestos de clasificación para la Champions League. La ventana de transferencias de verano ha sido productiva para el equipo, con la llegada de siete nuevos jugadores para fortalecer la plantilla.

El Submarino Amarillo perdió en dos ocasiones frente al Barcelona la temporada pasada, incluida una derrota por 1-0 en el partido correspondiente en febrero. Además, ha perdido en siete de sus últimos ocho enfrentamientos ligueros con el equipo catalán.

El Villarreal no contará con Alberto Moreno ni Francis Coquelin, y Yeremy Pino es una duda importante para este partido.

El entrenador Setién seguramente estará satisfecho con el rendimiento mostrado contra el Mallorca, por lo que no sería sorprendente ver el mismo once inicial en el campo desde el primer pitido.

La ausencia de Pino permitió que Ben Brereton Díaz fuera titular la última vez y buscará mantener su lugar junto a Alexander Sorloth y Gerard Moreno en la zona de ataque.

Denis Suárez e Ilias Akhomach buscarán tener algún papel en el partido contra su antiguo club, aunque es probable que comiencen en el banquillo.

El Barcelona ganó cómodamente el título de La Liga la temporada pasada, terminando con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado, el Real Madrid. Sin embargo, es probable que la competencia sea más reñida en esta temporada debido a los desafíos financieros que enfrenta el Barca.

En cuanto a la plantilla, se han incorporado Oriol Romeu, Ilkay Gundogan e Íñigo Martínez en el mercado de fichajes de verano. Se espera que haya más incorporaciones antes de que cierre el mercado.

El equipo dirigido por Xavi comenzó su campaña en La Liga con un empate sin goles contra el Getafe el 13 de agosto, pero logró una victoria en el último partido al vencer al Cádiz por 2-0 en el Camp Nou con goles de Pedri y Ferran Torres.

Desde entonces, Pedri se ha unido a Ronald Araujo en el banquillo debido a lesiones. Araujo tiene una lesión en el tendón de la corva, mientras que Pedri sufre molestias en el muslo. Ambos jugadores podrían estar fuera hasta principios de octubre.

Raphinha estará ausente por un segundo partido debido a una suspensión después de recibir una tarjeta roja ante el Getafe. Por otro lado, Íñigo Martínez está luchando por recuperarse de una lesión en el pie y podría formar parte del equipo para el partido del domingo.

El Barcelona podría emplear una formación 3-4-3, con Lamine Yamal, de 16 años, manteniendo su lugar en el lateral. El puesto de Pedri podría ser ocupado por Ferran Torres, quien anotó desde el banquillo en el partido contra el Cádiz.

Predicción Villarreal vs Barcelona

Al Barcelona le resultó difícil contra el Getafe el primer fin de semana de la temporada, y este tiene el potencial de ser un partido muy difícil para el equipo de Xavi. El Villarreal tiene mucho talento en todo el campo y, de hecho, apostamos por un empate goleador en el partido del domingo.



Pronóstico: Villarreal 2-2 Barcelona

