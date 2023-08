Canadá vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Seguimos con la actividad de la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA 2023 este martes 29 de agosto en el Grupo H para presenciar un emocionante enfrentamiento entre dos de los equipos más destacados: Canadá (2-0) que se medirá a Letonia (2-0) en el Indonesia Arena.

Hora y Canal Canadá vs Letonia

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de República Dominicana, Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 3:30 pm de España.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Canadá vs Letonia en VIVO

Canadá llega a este último partido del grupo con su lugar asegurado en la siguiente ronda después de lograr una victoria dominante por 128-73 sobre Líbano. Han demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo y podrían incluso desafiar a Estados Unidos como favoritos. Se espera que continúen con su racha exitosa frente a Letonia.

Letonia, por su parte, llega a su último partido también habiéndose asegurado un lugar en la siguiente fase, tras vencer a Francia 88-86 en su último encuentro. Han sido una de las sorpresas agradables del torneo hasta el momento, ya que Letonia logró su clasificación mientras enviaba a casa a uno de los equipos considerados entre los mejores. Si logran una victoria contra Canadá, establecerán su posición como un equipo a tener en cuenta seriamente.

Predicción Canadá vs Letonia

Se espera un partido muy competitivo dado el rendimiento que ambos equipos han mostrado hasta ahora. Sin embargo, Canadá parece estar en un nivel superior al de cualquier otro equipo en este momento. Podríamos anticipar que el partido esté equilibrado durante la primera mitad, pero es probable que Canadá logre alejarse en la segunda mitad y cubra la diferencia en el marcador.

Pick: Canadá -17,5

Last modified: agosto 28, 2023

Etiquetas: Canadá