Montenegro vs Lituania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Sigue la intensa actividad de la jornada 3 de la fase de grupos en la Copa Mundial FIBA 2023 este martes 29 de agosto en el Grupo D, donde presenciaremos el enfrentamiento de los equipos líderes: Montenegro (2-0) contra Lituania (2-0). ¡Este se perfila como uno de los juegos más emocionantes del torneo hasta ahora!

Hora y Canal Montenegro vs Lituania

Sede: Mall of Asia Arena, Manila, Filipinas

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside 1891 en todo el mundo. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Montenegro vs Lituania en VIVO

Montenegro llega a este último partido de grupo tras una victoria contundente por 89-74 sobre Egipto. Aunque no lograron cubrir la gran diferencia, lo único que Montenegro necesitaba era asegurar una victoria para avanzar a la siguiente ronda. Ubicados en el puesto 18 del ranking FIBA, Montenegro tiene la oportunidad de consolidarse como líderes de su grupo y enviar un mensaje claro a Lituania.

Lituania, por su parte, llega a este partido después de otra actuación dominante ante México. Ganaron ese juego por 30 puntos y tienen un diferencial total de +56 hasta ahora en el torneo. Con una mezcla impresionante de talento y experiencia en su plantilla, están decididos a cerrar esta fase de grupos como favoritos y llevarse el primer puesto.

Pronóstico Montenegro vs Lituania

Indudablemente, Montenegro ha demostrado un rendimiento impresionante hasta el momento y está emocionado por avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, este enfrentamiento contra un equipo experimentado como Lituania les proporcionará una prueba más significativa. Es relativamente sencillo destacar contra equipos como México y Egipto, pero Montenegro debe recordar quién lidera el Grupo D. En este caso, parece razonable tomar en cuenta a Lituania para conseguir una victoria contundente.

Pick: Lituania -5,5 (-111)

Last modified: agosto 28, 2023

