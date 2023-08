República Dominicana vs Angola EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

¡Estamos de vuelta y listos para la tercera y última jornada de la fase de grupos en la Copa Mundial FIBA 2023! Nos dirigimos al Grupo A para el enfrentamiento, en el cual Angola (1-1) se enfrentará a la República Dominicana (2-0) este martes 29 de agosto.

Hora y Canal República Dominicana vs Angola

Sede: Coliseo Araneta, Ciudad Quezón, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Venezuela. 5:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

República Dominicana vs Angola en VIVO

Angola llega a este partido después de lograr una impresionante victoria por 80-70 sobre Filipinas, en un encuentro en el que partían como moderados perdedores. Han entrado de lleno en la contienda por avanzar y ahora tendrán que luchar ante la República Dominicana para tener la oportunidad de asegurarse el segundo lugar en su grupo.

Por su parte, la República Dominicana llega a este juego tras conseguir una impresionante victoria por 87-82 sobre Italia. A pesar de haber sido ligeramente desfavorecidos en ese partido, tomaron el control del Grupo A al superar a su rival más cercano. La República Dominicana, que ya tiene asegurado un lugar en la siguiente ronda, buscará mantener su récord perfecto durante la fase de grupos.

Predicción República Dominicana vs Angola

Este debería ser un partido reñido, ya que Angola lucha por sobrevivir en el torneo. Aunque la República Dominicana es el equipo más fuerte en este enfrentamiento y debería ser capaz de ganar debido a sus ventajas en el juego interior, no sería sorprendente si Towns recibe algo de descanso en este partido, dada su posición en la clasificación. A pesar de que es probable que la República Dominicana se lleve la victoria, apostemos por Angola para cubrir la diferencia en el marcador, mientras luchan con determinación para mantenerse en el torneo.

Pick: Angola +11,5 (-104)

Last modified: agosto 28, 2023

Etiquetas: Angola