México vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

¡Seguimos con las emociones de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA 2023! Nuestra atención se dirige al Grupo D en Manila para el enfrentamiento entre Egipto (0-2) y México (0-2), ya que ambos equipos buscan su primera victoria y despedirse con dignidad este martes 29 de agosto.

Egipto llega a este tercer partido después de sufrir una derrota por 74-89 ante Montenegro. Su actuación más reciente fue la más destacada hasta ahora en el torneo, y entrarán al partido como ligeramente desfavorecidos en las líneas de apuestas. Aunque sus posibilidades de avanzar son limitadas, están decididos a ofrecer una última exhibición llena de orgullo.

México se prepara para su último partido en el grupo tras una derrota por 66-96 ante Lituania. Han sido superados ampliamente en sus dos encuentros anteriores, pero serán los favoritos por única vez en este torneo durante este juego. Se espera que México juegue a un ritmo rápido e intente asegurar una victoria antes de regresar a casa.

Hora y Canal México vs Egipto

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Manila, Filipinas

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am de Venezuela. 5:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

México vs Egipto en VIVO

Aunque México logró un ataque equilibrado por parte de sus titulares frente a Lituania, tuvieron dificultades para anotar puntos en situaciones de equipo y para reducir la gran diferencia en el marcador. A pesar de una puntuación constante, han enfrentado dificultades para encontrar oportunidades claras contra equipos más grandes durante todo el torneo. Dado que el equipo mexicano no enfrentará una desventaja de tamaño significativa en este partido, esto debería traducirse en un mejor desempeño en términos de anotación y una defensa más efectiva.

Aunque han sufrido derrotas por márgenes superiores a 20 puntos en ambos juegos anteriores, México ha demostrado un juego duro y un ritmo elevado a lo largo de todo el partido. Dado que este enfrentamiento presenta un nivel de habilidad más equilibrado, es muy probable que los mexicanos se mantengan competitivos durante todo el encuentro y luchen por una victoria. Se espera que Fabián Jaimes sea agresivo atacando el aro, especialmente contra la defensa inestable de Egipto.

Por otro lado, Egipto regresará a casa después de enfrentar derrotas ante Lituania y Montenegro. Sin embargo, su último partido contra Montenegro mostró una actuación prometedora, ya que mantuvieron el juego cerca y cubrieron la diferencia. Ehab Amin tuvo un desempeño sobresaliente con 26 puntos, la máxima puntuación del equipo, y también lideró en robos. Cuando Egipto juega con intensidad en defensa, puede encontrar oportunidades en el juego ofensivo y podría aprovecharlas contra una defensa descuidada como la de México.

En su último partido, Egipto sufrió 23 pérdidas de balón y logró sobrevivir a sus pases descuidados. México es conocido por su intensidad defensiva y presiona a los manejadores del balón con una defensa cerrada, por lo que será crucial que Egipto proteja el balón y evite que el juego se les escape de las manos. Es de esperar que busquen alimentar al centro Assem Marei para aprovechar las oportunidades en la zona pintada.

Predicción México vs Egipto

Ambos equipos se encuentran en situaciones similares y obtuvieron resultados casi idénticos en sus enfrentamientos contra Lituania y Montenegro. Se espera un enfrentamiento más reñido en este caso, lo que hace sorprendente la ventaja dada a México considerando el esfuerzo de Egipto por cubrir la diferencia en su partido contra Montenegro. Para nuestra predicción, optamos por elegir a Egipto una vez más para cubrir, ya que es posible que este partido se mantenga disputado hasta el final. Dado que estos equipos presentan estadísticas similares, anticipamos un enfrentamiento competitivo.

Pick: Egipto +7,5 (-113)

