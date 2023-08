Estados Unidos vs Jordania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Seguimos con la actividad de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIBA 2023 este miércoles 30 de agosto. Es hora de disfrutar de un poco de acción en el Grupo C, ya que Estados Unidos (2-0) busca mantenerse invicto contra Jordania (0-2) en su último partido del grupo.

Hora y Canal Estados Unidos vs Jordania

Sede: Mall of Asia Arena, Pásay, Filipinas

Hora: 2:40 am de México y Centroamérica. 4:40 am de Venezuela. 5:40 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 1:40 am PT / 4:40 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Estados Unidos vs Jordania en VIVO

Como se esperaba, Estados Unidos superó los dos primeros partidos de la fase de grupos para avanzar a la segunda ronda con facilidad. Derrotaron a Nueva Zelanda con un marcador de 99-72 en su primer partido de la Copa Mundial FIBA 2023, y luego vencieron a un equipo de Grecia sin Giannis Antetokounmpo en su segundo juego, con un resultado de 109-81. El actual Novato del Año de la NBA, Paolo Banchero, de los Orlando Magic, ha sido el máximo anotador de Estados Unidos en los dos partidos, con un promedio de 14.5 puntos por partido. Mientras tanto, la estrella emergente de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, y el favorito de los fanáticos de Los Angeles Lakers, Austin Reaves, han anotado 27 puntos en los primeros partidos de la fase de grupos.

En cuanto a Jordania, hasta el momento no ha conseguido ganar en la Copa Mundial FIBA 2023. Perdió un emocionante partido en su concurso más reciente, cuando llevó a Nueva Zelanda a la prórroga. A pesar de sus esfuerzos, solo anotaron dos puntos en el tiempo extra y Nueva Zelanda se llevó la victoria por 95-87. Sin embargo, el ex jugador de la NBA Rondae Hollis-Jefferson ha sido una revelación en este torneo, no solo porque se asemeja a Kobe Bryant en la cancha, sino también por su estilo de juego similar al de La Mamba Negra. Hollis-Jefferson es actualmente el segundo máximo anotador del torneo, con un promedio de 31.5 puntos por partido, detrás del esloveno Luka Doncic.

Pronóstico Estados Unidos vs Jordania

En este caso, seleccionamos a Estados Unidos. Esto podría volverse complicado. Sí, superar una derrota de 42 puntos puede parecer una tarea difícil, pero con la potencia de fuego que tienen y la discrepancia de talento, no sería sorprendente que el equipo estadounidense dominara a Jordania en este partido. Estados Unidos también podría sentirse motivado para hacer su propia declaración después de ver a Canadá vencer a Líbano por 55 puntos.

Predicción: Estados Unidos -41.5 (-115)

Last modified: agosto 30, 2023

