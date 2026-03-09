Cuba vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de invictos en la ‘Isla del Encanto’! Este lunes, el Estadio Hiram Bithorn será el escenario de una batalla épica por el orgullo y el liderato del Grupo A: Cuba frente a Puerto Rico. Ambas escuadras llegan con paso perfecto tras dos jornadas y el ganador prácticamente asegurará su boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Cuba llega encendida tras doblegar a Panamá y Colombia, demostrando un pitcheo sólido y un bateo oportuno. Los cubanos mandan a la loma a Julio Robaina, quien tiene la difícil misión de silenciar a una ofensiva boricua que no perdona. Por su parte, Puerto Rico ha hecho respetar su casa, aunque vienen de una victoria sufrida en extra-innings ante Panamá. Con Elmer Rodríguez en la lomita, el ‘Team Rubio’ busca mantener la racha y darle otra alegría a su ruidosa afición.

¿Podrá la disciplina cubana frenar la fiesta de los anfitriones o Puerto Rico sellará su clasificación perfecta?

Mi pronóstico: La localía y el empuje de la grada marcarán la diferencia. Gana Puerto Rico en un duelo cardíaco 5-4. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 9, 2026