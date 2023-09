Cádiz vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Cádiz y Villarreal darán inicio a la cuarta jornada de LaLiga 2023-2024 cuando se enfrenten en el Estadio Nuevo Mirandilla el viernes 1 de septiembre.

Hora y Canal Cádiz vs Villarreal

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 1:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cádiz vs Villarreal en VIVO

El Cádiz viene de un decepcionante empate 1-1 ante un Almería resistente en casa en la jornada pasada. Antes de eso, el equipo de González sufrió su primera derrota de la temporada el 20 de agosto, cayendo 2-0 ante el Barcelona.

Los de Andalucia han tenido un comienzo respetable en la nueva campaña, sumando cuatro puntos en tres partidos y situándose décimo en la clasificación.

Por otro lado, el Villarreal quedó en apuros el fin de semana pasado, ya que cayó por 4-3 ante el Barcelona en el Estadio de la Cerámica. Los hombres de Quique Setién han perdido dos de sus primeros tres partidos de la temporada, con una victoria por 1-0 en Mallorca el 18 de agosto entre esas dos derrotas.

El siguiente desafío es un viaje al Estadio Nuevo Mirandilla, donde no han logrado ganar en sus últimas tres visitas, habiendo sufrido una derrota desde octubre de 2020.

El Villarreal tiene un historial superior en este enfrentamiento, habiendo ganado cinco de los 11 encuentros disputados.

Predicción para Cádiz vs Villarreal

El Villarreal ha tenido un mejor desempeño en este partido y llega al fin de semana como favorito una vez más. Aunque el Cádiz ha sido difícil de derrotar en casa, es probable que logre obtener una parte del botín.

Predicción: Cádiz 1-1 Villarreal

Last modified: agosto 31, 2023

Etiquetas: Cádiz