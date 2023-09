México vs Jordania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

La ronda de clasificación para los puestos del 17 al 32 en la Copa Mundial FIBA 2023 continúa este sábado 2 de septiembre con el enfrentamiento entre México y Jordania en el Grupo N.

Hora y Canal México vs Jordania

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

México vs Jordania en VIVO

Jordania, liderada por el delantero Rondae Hollis-Jefferson (promediando 23.0 puntos por partido), ha enfrentado dificultades en el torneo hasta el momento. Jordania terminó 0-3 en el Grupo C en la Ronda 1, sufriendo derrotas ante Grecia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Luego, los jordanos sufrieron otra derrota contra Egipto en el Grupo N de la ronda de clasificación el jueves, dejándolos con un récord general de 0-4.

Por otro lado, México, liderado por el escolta Pako Cruz (promediando 18.5 puntos por partido), también tuvo dificultades en la Ronda 1, con un récord de 0-3 contra Montenegro, Lituania y Egipto en el Grupo D. Sin embargo, los mexicanos se redimieron con una victoria sobre Nueva Zelanda en el Grupo N de la ronda de clasificación el jueves, mejorando su récord general a 1-3.

México llega al enfrentamiento del sábado contra Jordania con una ventaja sólida en el aspecto ofensivo. A lo largo de cuatro partidos en el torneo, los mexicanos lideran en anotaciones (promedio de 79.3 puntos por partido frente a 72.3 puntos por partido), porcentaje de tiros (43.6% frente a 39.7%) y porcentaje de tiros de tres puntos (36.3% frente a 31.9%). También tienen un ligero margen en el lanzamiento de tiros libres (74.3% frente a 72.8%) y han promediado más asistencias (22.5 asistencias frente a 17.0 asistencias).

Predicción México vs Jordania

En cuanto a las probabilidades, México es considerado el favorito para asegurar una victoria el sábado. Por ejemplo, SportyTrader asigna una probabilidad de 1.5 para México, mientras que Jordania tiene una probabilidad de 2.7.

Sin embargo, la historia no favorece a ninguno de los equipos. Según Opta, Jordania solo ha ganado uno de sus 15 partidos de la Copa Mundial FIBA en toda su historia (en 2019). Mientras tanto, de acuerdo con Opta, México buscará ganar partidos consecutivos en la Copa del Mundo por primera vez desde 1974.

