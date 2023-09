Liga MX Femenil

El Barcelona logró vencer 1-0 a las Tigres en duelo amistoso internacional este viernes en el Volcán que lució prácticamente lleno.

El partido arrancó de manera pareja, ninguna se animaba a ir al frente, pero al 18 en una serie de rebotes apareció Claudia Pina para poner al frente al Barcelona, tras eso el Barca era mejor buscando el segundo, Tigres no podía ir al frente, Lizbeth Ovalle era la más peligrosa, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo cayó en un «bache», al 66 Ceci Santiago se vestía de heroína con una gran atajada, Tigres buscó reaccionar, se fue al frente, pero las más claras eran del Barca y al 77 Oshoara falló una increíble ante un gran lance de Ceci, finalmente ya no hubo más.

Así, el Barcelona se va de México con par de triunfos, mientras Tigres quedó lista para su duelo ante el América el próximo miércoles. Tigres 0-1 Barcelona.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Barcelona 0-1 Amistoso Femenil 2023

Last modified: septiembre 1, 2023

Etiquetas: Barcelona