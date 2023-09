Brighton vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Tanto Brighton como Newcastle buscarán volver a la senda del triunfo cuando se enfrenten en el AMEX este sábado 2 de septiembre por la jornada 4 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Brighton vs Newcastle

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brighton vs Newcastle en VIVO

Brighton tuvo un buen comienzo en la nueva temporada de la Premier League, registrando victorias consecutivas por 4-1 sobre Luton Town y Wolverhampton Wanderers en sus dos primeros partidos. Pero fueron derrotados cuando el West Ham los venció 1-3 en el AMEX el sábado pasado.

Brighton disfrutó del 78% de posesión y registró 10 tiros a puerta, pero solo Pascal Gross logró encontrar el fondo de la red. Sin embargo, su gol en el minuto 81 resultó ser solo un mero consuelo para los Seagulls.

Los goles de James Ward-Prowse, Jarrod Bowen y Michail Antonio ya habían garantizado los tres puntos para los Hammers, que ejecutaron una clase magistral de contraataque en territorio enemigo.

Los hombres de Roberto De Zerbi tendrán mucho trabajo ante el Newcastle este sábado, que también viene de un mal resultado.

Los hombres de Eddie Howe cayeron 2-1 ante el Liverpool con un jugador menos el fin de semana pasado. Anthony Gordon puso a los Magpies en ventaja en el minuto 25 después de aprovechar un error defensivo de Trent Alexander-Arnold.

Virgil van Dijk vio la tarjeta roja directa apenas tres minutos después por negarle a Gordon una clara oportunidad de gol. Se esperaba que Newcastle obtuviera los tres puntos contra los Reds en desventaja, pero quedaron impresionados al final del partido cuando el Liverpool intensificó su juego.

Darwin Núñez consiguió un maravilloso doblete para frustrar los planes del Newcastle y mantener el inicio de temporada invicto del Liverpool. Los Toons se encuentran actualmente en el puesto 13 de la tabla y una derrota el sábado los dejará con solo tres puntos después de cuatro partidos antes del primer parón internacional de la temporada.

Predicción Brighton vs Newcastle

Brighton se mantuvo invicto en sus primeros nueve enfrentamientos de la Premier League contra el Newcastle, ganando cuatro y empatando cinco. Sin embargo, desde entonces han perdido dos de sus últimos tres.

Predicción: Brighton 2-2 Newcastle

