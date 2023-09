República Dominicana vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Gran juego tendremos este domingo 3 de septiembre cerrando la actividad del Grupo I en la Copa Mundial FIBA 2023 donde Serbia (3-1) se enfrentará a República Dominicana (3-1) en un duelazo por la clasificación.

Serbia llega a este partido después de su primera derrota en el torneo ante Italia. Eran los favoritos en ese partido y tuvieron una actuación difícil, ya que no pudieron resistir el ataque tardío de Italia. Sin embargo, fue una derrota ajustada y Serbia confía en sus posibilidades de avanzar desde este grupo.

República Dominicana llega a este juego después de una derrota desgarradora ante Puerto Rico. También eran favoritos en ese partido y fueron uno de los muchos equipos que fueron sorprendidos el viernes. Son uno de los equipos con mayor capacidad de anotación en FIBA y esperan tener éxito contra Serbia.

Hora y Canal República Dominicana vs Serbia

Sede: Coliseo Araneta, Quezón, Filipinas

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

República Dominicana vs Serbia en VIVO

Serbia luchó arduamente durante su partido de ida y vuelta con Italia, pero solo logró anotar 14 puntos en el último cuarto y no pudo encontrar una respuesta contra la sólida defensa italiana. Además, solo tuvieron tres jugadores con puntuaciones de dos dígitos, lo cual no era característico considerando sus últimos tres juegos. Esperan poder encontrar nuevamente un ataque equilibrado y cubrir la diferencia como favoritos decentes.

Serbia cuenta con un equipo más grande aquí y debería intentar aprovechar a Karl-Anthony Towns. Nikola Jovic también tuvo problemas de faltas durante el último partido y, por lo demás, no tuvo mucho impacto; espere que rebote en este partido y cree algunas oportunidades de gol con sus pases. Serbia también tuvo un récord de 7-31 en triples en su último juego, así que espere que su precisión en los tiros mejore aquí.

República Dominicana jugó un gran partido contra Puerto Rico, pero el ataque tardío de Puerto Rico fue demasiado para ellos. Karl-Anthony Towns explotó con 39 puntos y 10 rebotes, abriendo el camino para su equipo. Ha tenido varias actuaciones destacadas y parece uno de los jugadores más dominantes del torneo. Sin embargo, les faltó mucha producción desde el banquillo, por lo que necesitarán un ataque más equilibrado en este partido.

Busque que Towns siga siendo una fuerza en la pintura y obtenga lo que quiera. No hay muchos jugadores en la plantilla de Serbia que puedan defenderlo de manera competente, por lo que debería poder aprovechar el desajuste una vez más. Towns también espera involucrar a sus compañeros de equipo, con la esperanza de que puedan jugar duro en defensa y forzar a Serbia a tener otra mala noche de tiro.

Predicción República Dominicana vs Serbia

Este debería ser un buen partido dada la forma en que estos equipos han jugado en este torneo. Ambos vienen de derrotas y estarán decididos a recuperarse con una victoria. Si Karl-Anthony Towns puede tener otra actuación monstruosa con la ayuda de sus compañeros de equipo, República Dominicana podría cubrir fácilmente esta diferencia. Existe la posibilidad de que la mala precisión en los tiros de Serbia continúe, pero aún así nos creemos que se quedarán con la victoria aquí. En nuestra predicción, apostamos por República Dominicana para cubrir con un margen amplio.

Pick: República Dominicana +9.5 (-111)

