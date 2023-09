Estados Unidos vs Lituania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Después de mantenerse invicto en la fase de grupos de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023, Estados Unidos superó a Montenegro 85-73 en un emocionante enfrentamiento. Ahora, el Team USA se prepara para lo que probablemente será su desafío más difícil hasta el momento cuando se enfrente a Lituania este domingo 3 de septiembre con ambos equipos clasificados a los cuartos de final de la competencia.

Hora y Canal Estados Unidos vs Lituania

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 6:40 am de México y Centroamérica. 8:40 am de Venezuela. 9:40 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 5:40 am PT / 8:40 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Estados Unidos vs Lituania en VIVO

A pesar de que el Team USA ya está en camino a la ronda eliminatoria, una victoria sobre Lituania les permitiría asegurar un puesto más alto en la clasificación, ya que oficialmente solo quedarán ocho equipos en el torneo.

Ya no habrá enfrentamientos fáciles en la agenda de los estadounidenses. No esperen ver victorias tan abrumadoras como la que lograron contra Jordania, donde ganaron por 110-62 el miércoles. Montenegro presentó un verdadero desafío el viernes. Al final del primer tiempo, Montenegro tenía ventaja y estuvo a solo cuatro puntos de Estados Unidos a falta de tres minutos para el final. Los problemas que Montenegro causó a Estados Unidos podrían agravarse contra Lituania, un equipo aún más fuerte.

Montenegro superó a Estados Unidos en rebotes con un marcador de 48 a 31. Además, Montenegro obtuvo 22 rebotes ofensivos, lo que les dio una segunda oportunidad en más de la mitad de sus intentos de tiro fallidos. La estrella lituana, Jonas Valanciunas, podría tener un gran día contra los estadounidenses si estos no tienen cuidado.

Valanciunas promedió 13,7 puntos y 10,0 rebotes antes de que Lituania avanzara al Grupo J. Mientras Lituania vencía a Grecia 92-67 el viernes, Valanciunas anotó 15 puntos y obtuvo nueve rebotes en solo 27 minutos.

La fortaleza de Estados Unidos radica en su defensa zonal. Los estadounidenses tienen un equipo más pequeño y a menudo dependen de Paolo Banchero como centro de la segunda unidad. Aunque Banchero, el ala-pívot titular de los Orlando Magic, no se podría confundir con un pívot de la NBA, el centro suplente Walker Kessler podría obtener más tiempo de juego si Estados Unidos necesita ayuda para enfrentar el juego interior de Lituania.

Valanciunas es el único jugador activo de la NBA en el equipo de Lituania, mientras que Estados Unidos está liderado por varios jugadores de la NBA de calibre All-Star, incluyendo al pívot titular Jaren Jackson Jr. Aunque los estadounidenses aún pueden vencer a Lituania sin jugar su mejor baloncesto, deberán estar alerta ante un equipo lituano que presenta un desafío más complicado.

Anthony Edwards ha sido el mejor jugador del Team USA en varias ocasiones, ha tenido un gran impacto cuando su equipo más lo necesita. La estrella de los Minnesota Timberwolves se quedó sin anotar en la primera mitad contra Montenegro. Sin embargo, sus 17 puntos en la segunda mitad impulsaron a Estados Unidos a una victoria por 12 puntos.

El impacto causado por Austin Reaves y Tyrese Haliburton desde el banquillo ha sido una de las principales historias del Team USA en la Copa Mundial. Reaves anotó un triple crucial el viernes que ayudó a frenar el intento de remontada de Montenegro. Sus 12 puntos fueron la segunda mayor cantidad del equipo. Haliburton anotó 10 puntos y lideró al equipo con seis asistencias.

Predicción Estados Unidos vs Lituania

El partido anterior fue esclarecedor para el equipo estadounidense. Además, han salido victoriosos en casi todos los partidos. Se espera que Lituania ofrezca resistencia y encuentre la forma de mantener el juego cerrado. Por lo tanto, un comienzo lento por parte de los estadounidenses podría evitar que cubran la diferencia.

Pick: Lituania +15,5 (-113)

