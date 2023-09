Brasil vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 3 de septiembre en la segunda de la Copa Mundial FIBA 2023 y ahora es turno de Brasil (3-1) que buscará sellar su clasificación cuando se mida a Letonia (3-1) en un duelo crucial para ambos.

Hora y Canal Brasil vs Letonia

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 3:45 am de México y Centroamérica. 5:45 am de Venezuela. 6:45 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 2:45 am PT / 5:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Brasil vs Letonia en VIVO

Letonia llega a este partido tras obtener su victoria más destacada del torneo al vencer a España por 74-69. A pesar de ser considerados perdedores en ese enfrentamiento, lograron mantener a España por debajo de los 70 puntos por primera vez en este torneo. Fue una actuación inspirada que los colocó en una posición importante en su grupo.

Aunque España no tuvo su mejor rendimiento en cuanto a tiros, Letonia ganó el partido gracias a su dominio en el rebote y su hambre como equipo. Consiguieron siete robos como equipo y bloquearon tres tiros, superando a España tanto en tiros de campo como en tiros libres. Considerando que su oponente también viene de una sorprendente victoria, se espera que Letonia juegue otro partido competitivo.

Brasil llega a este juego después de protagonizar una sorpresa ante Canadá. Ganaron el partido, que fue muy reñido y con pocos puntos, por tan solo cuatro unidades, mientras que su defensa se intensificó en las etapas finales del juego. Hasta ahora, han nivelado el campo de juego, ya que los cuatro equipos de su grupo tienen un récord de 3-1.

Brasil ha sido una de las mayores sorpresas del torneo hasta el momento. Canadá era el claro favorito para mantenerse invicto y avanzar a la segunda ronda, pero Brasil jugó con determinación y logró la victoria por cinco puntos. Fue su mejor esfuerzo defensivo del torneo y evitó que Canadá alcanzara una marca de 2-2, lo que igualó la situación en el grupo para todos los equipos. Con un récord de 3-1, Brasil tiene una excelente oportunidad de avanzar a la siguiente fase si logra vencer a Letonia.

Predicción Brasil vs Letonia

Brasil ha demostrado tener un fuerte compromiso en este torneo y continúa desafiando las expectativas a pesar de ser considerado el equipo menos favorecido en la mayoría de sus juegos. Ambos equipos llegan con un gran impulso después de sus victorias en el último partido, por lo que se espera que este sea un enfrentamiento muy reñido. Hasta el momento, Letonia ha sido más efectivo en el tiro y se ha desempeñado bien contra Brasil. Mostraron un juego más fluido en su última victoria en comparación con Brasil y deberían ser capaces de cubrir el corto margen. Nuestra predicción es a favor de Letonia.

Pick: Letonia +2.5 (-111)

Last modified: septiembre 2, 2023

Etiquetas: Brasil vs Letonia