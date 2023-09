Azerbaiyán vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Azerbaiyán recibirá a Bélgica en el Dalga Arena este sábado 9 de septiembre en las eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Hora y Canal Azerbaiyán vs Bélgica

Sede: Dalga Arena, Mardakan, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Azerbaiyán vs Bélgica en VIVO

Azerbaiyán ha tenido un comienzo difícil en su campaña de clasificación, con duras derrotas contra Austria y Suecia. Luego, Milli empató 1-1 contra Estonia en su último partido. Se quedaron atrás a mitad de la primera mitad antes de que el suplente Anton Krivotsyuk rematara de cabeza para poner el empate a uno final. Azerbaiyán ocupa el último lugar del Grupo F con un punto.

Bélgica, mientras tanto, ha disfrutado de un sólido comienzo en su vida bajo el mando de Domenico Tedesco, mientras espera una tercera aparición consecutiva en la máxima competición continental. Vencieron a Estonia por 3-0 en su último partido. Romelu Lukaku anotó un doblete en la primera mitad antes de que Johan Bakayoko anotara el tercero para su primer gol internacional. Los Diablos Rojos son segundos en el Grupo F con siete puntos en tres partidos, tres puntos por detrás de Austria, que ha jugado un partido más.

Ha habido cuatro enfrentamientos entre los dos equipos, con Bélgica ganando tres y empatando el otro.

Predicción Azerbaiyán vs Bélgica

Azerbaiyán no ha ganado en tres partidos después de ganar cinco. Sin embargo, están invictos en tres partidos en casa. Bélgica, por su parte, ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos tras ganar uno de cinco. La gran diferencia de clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que los visitantes salgan victoriosos.

Predicción: Azerbaiyán 1-4 Bélgica.

Last modified: septiembre 8, 2023

Etiquetas: Azerbaiyán