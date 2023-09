Estonia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Suecia y Estonia buscarán revitalizar sus sueños de un lugar en el Campeonato de la Eurocopa 2024 cuando se enfrenten en el A. Le Coq Arena este sábado 9 de septiembre.

Hora y Canal Estonia vs Suecia

Sede: A. Le Coq Arena, Tallin, Estonia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Estonia vs Suecia en VIVO

Los hombres de Thomas Haberli llegan al fin de semana desesperados por conseguir su primera victoria en la fase de clasificación y superar a los visitantes, después de no haber podido ganar en sus últimos 17 encuentros.

Estonia se quedó sin su primera victoria en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, ya que sufrió una derrota por 3-0 contra Bélgica el 20 de junio.

Los estonios no han ganado en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, perdiendo tres y logrando un empate desde una victoria amistosa por 1-0 sobre Finlandia el 12 de enero.

Con un punto de nueve posibles, Estonia ocupa actualmente el cuarto lugar en el Grupo F, solo por encima del colista Azerbaiyán por diferencia de goles.

Por otro lado, Suecia cayó de nuevo a la tierra la última vez cuando perdió por 2-0 contra Austria en el estadio Ernst Happel.

Antes de eso, los hombres de Jan Andersson tenían una racha de dos victorias consecutivas, venciendo a Azerbaiyán y Nueva Zelanda y marcando nueve goles en ese tiempo.

Con tres puntos en tres partidos, Suecia ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla, cuatro puntos detrás de Bélgica, la segunda clasificada.

Suecia ha sido dominante en la historia de este enfrentamiento, habiendo conseguido 15 victorias en los últimos 18 encuentros entre ambos equipos.

Predicción Estonia vs Suecia

Si bien Estonia necesita los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, le esperan 90 minutos difíciles contra una Suecia bien entrenada que está invicta en sus últimos 18 encuentros.

Dada la diferencia de calidad y experiencia entre los dos equipos, creemos que los visitantes se llevarán los tres puntos en este partido.

Predicción: Estonia 1-3 Suecia.

Last modified: septiembre 8, 2023

