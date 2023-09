Ucrania vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Ucrania se enfrentará a Inglaterra en el Tarczyński Arena Wrocław este sábado 9 de septiembre en la ronda de clasificación para las eliminatorias de la Eurocopa de la UEFA 2024.

Hora y Canal Ucrania vs Inglaterra

Sede: Estadio Municipal de Breslavia, Breslavia, Polonia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Ucrania vs Inglaterra en VIVO

Ucrania llega a este partido después de una victoria por 1-0 ante Malta en su partido más reciente. Un penalti en la segunda mitad del delantero del Girona Viktor Tsyhankov aseguró la victoria para Ucrania.

Inglaterra, por otro lado, venció a Macedonia del Norte por 7-0 en su partido más reciente. Un doblete del delantero del Bayern Múnich Harry Kane, un hat-trick del extremo del Arsenal Bukayo Saka, y los goles del atacante del Manchester United Marcus Rashford y del centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips aseguraron la victoria para los Ingleses.

En nueve enfrentamientos cara a cara entre los dos equipos, Inglaterra ganó seis partidos, perdió uno y empató dos.

Predicción Ucrania vs Inglaterra

Ucrania ha formado un equipo fuerte, con jugadores como Oleksandr Zinchenko del Manchester City y el lateral izquierdo del Everton Vitalii Mykolenko. Sin embargo, la atención se centrará en el extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk. El jugador de 22 años se unió al club inglés por 70 millones de euros en una jugada de alto perfil en enero, y aún no ha debutado con el Chelsea. Ha habido críticas sobre la toma de decisiones del delantero, pero Mudryk sigue siendo una pieza clave para Ucrania.

Inglaterra, por otro lado, tiene un montón de talento. Podría decirse que tienen dos de los mejores mediocampistas del mundo: Declan Rice del Arsenal y Jude Bellingham del Real Madrid. Bellingham, en particular, ya es uno de los favoritos entre los seguidores Merengues.

Harry Kane ha tenido un buen comienzo en su carrera en el Bayern Múnich, mientras que jugadores como Bukayo Saka, Marcus Rashford y Phil Foden brindarán un apoyo capaz en ataque. Ha habido un par de convocatorias interesantes en defensa, con Marc Guehi del Crystal Palace y Fikayo Tomori del AC Milan, ambos nombrados.

Será interesante ver cuánto tiempo Gareth Southgate seguirá confiando en jugadores como Harry Maguire, Jordan Henderson y Kalvin Phillips. Maguire y Phillips están luchando por ganar tiempo de juego en sus respectivos clubes, mientras que Henderson se mudó a Arabia Saudita.

Inglaterra debería ganar este juego.

Predicción: Ucrania 0-3 Inglaterra.

