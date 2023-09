Salernitana vs Frosinone EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2023-24

Serie A

Buscando su primera victoria de la campaña 2023-24 de la Serie A, Salernitana recibirá a Frosinone en el Stadio Arechi el viernes 22 de septiembre.

Hora y Canal Salernitana vs Frosinone

Sede: Stadio Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Frosinone en VIVO

Al Salernitana se le negó su primera victoria de la nueva campaña de la Serie A, ya que sufrieron una derrota en casa por 3-0 ante el Torino el martes. Los hombres de Paulo Sousa no han ganado en cuatro partidos de liga y han sumado dos puntos.

Sin embargo, Salernitana, de Memo Ochoa, ahora regresa a casa, donde está invicto en ocho de sus últimos nueve partidos de liga, habiendo ganado cuatro desde febrero.

Mientras tanto, Frosinone mantuvo su buena racha de resultados recientes con una contundente victoria por 4-2 sobre Sassuolo. Desde que comenzaron su campaña liguera con una derrota por 3-1 contra el campeón Napoli, los hombres de Eusebio Di Francesco se han mantenido invictos en sus siguientes tres partidos, ganando dos.

Con siete puntos en cuatro partidos, Frosinone es sexto en la tabla de puntos, pero pasará al segundo lugar con los tres puntos.

Los resultados históricos se dividieron a la mitad, con ambos equipos ganando cinco veces cada uno en 17 encuentros anteriores.

Predicción Salernitana vs Frosinone

Salernitana ha tenido un comienzo difícil en su campaña en la Serie A y llegará al fin de semana en busca de un resultado que eleve la moral del equipo. Sin embargo, Frosinone ha mejorado en las últimas semanas y debería extender su racha invicta como visitante.

Predicción: Salernitana 1-1 Frosinone

Last modified: septiembre 21, 2023

Etiquetas: Canal Salernitana vs Frosinone