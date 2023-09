Fulham vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2023-24

Premier League 2023-2024

Fulham recibirá al Norwich City en Craven Cottage para un partido de tercera ronda de la Copa de la Liga 2023-2024 este miércoles 27 de septiembre.

Hora y Canal Fulham vs Norwich

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Fulham vs Norwich en VIVO

El Fulham viene de un empate sin goles ante el Crystal Palace en la Premier League el sábado. Mientras tanto, Norwich sufrió una desgarradora derrota por 6-2 ante el Plymouth Argyle en el campeonato en su último partido. Morgan Whittaker anotó un hat-trick, mientras que el doblete de Adam Idah para Norwich resultó ser un consuelo.

El Norwich avanzó a la tercera ronda de la Copa con una victoria por 1-0 sobre el Bristol City. Mientras tanto, Fulham se clasificó con una victoria por penales sobre el Tottenham Hotspur.

Los dos equipos se han enfrentado 53 veces, con el Fulham ganando 26 de esos encuentros y el Norwich 12.

Predicción Fulham vs Norwich

Norwich comenzó la campaña ganando cinco de sus primeros seis partidos en todas las competiciones. Sin embargo, las cosas han empeorado desde entonces, ya que han perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga y están fuera de los puestos de playoffs.

Mientras tanto, el Fulham ha tenido un comienzo de temporada sólido, aunque no espectacular, pero llega a este partido como favorito. Los dos equipos no se han enfrentado en más de cinco años, ya que no estaban en la misma división. Sin embargo, el Fulham ha tenido un mejor historial en los enfrentamientos directos en los últimos años.

Espero que los anfitriones consigan una cómoda victoria con goles en ambos extremos.

Predicción: Fulham 3-1 Norwich

Last modified: septiembre 26, 2023

Etiquetas: Copa de la Liga