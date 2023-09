Real Madrid vs Las Palmas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid recibirá a Las Palmas en el Santiago Bernabéu este miércoles 27 de septiembre siguiendo con la jornada 7 de LaLiga 2023-2024.

Hora y Canal Real Madrid vs Las Palmas

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Las Palmas en VIVO

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada el domingo, al caer por 3-1 ante su rival local, el Atlético de Madrid. Álvaro Morata volvió a perseguir a sus antiguos empleadores, anotando dos cabezazos sublimes.

Antoine Griezmann también anotó un gol de cabeza en el minuto 18, mientras que el gol de Toni Kroos en el minuto 35 resultó ser solo un gol de consolación. Tras esa derrota, cayeron al tercer puesto de la clasificación liguera.

Las Palmas, por su parte, consiguieron el domingo su primera victoria de la temporada, derrotando al Granada por 1-0 en casa. Kirian Rodríguez anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido tras la expulsión de Mika Mármol en el minuto 58. Después de esa victoria, salieron de la zona de descenso y se encuentran en el puesto 16 de la clasificación de la liga.

Los dos equipos se han enfrentado 70 veces en todas las competiciones. Como era de esperar, los Merengues tienen la ventaja en el historial de enfrentamientos directos con 47 victorias a su nombre. Los visitantes han vencido al club capitalino ocho veces y 15 partidos terminaron en empate.

Predicción Real Madrid vs Las Palmas

Los Blancos vieron su inicio al 100% de la temporada 2023-24 llegar a su fin en su anterior salida, sufriendo una derrota por 3-1. Intentarán recuperarse y ganar en este partido en casa, lo que no debería ser difícil ya que tienen un récord invicto en casa contra los visitantes.

Carlo Ancelotti sigue sin los servicios de Thibaut Courtois y Éder Militão, por lo que el Madrid sigue frágil defensivamente. Se espera que Vinicius Jr vuelva a estar en plena forma a tiempo para el partido después de perderse la derrota en el derbi.

Los Amarillos estarán en lo más alto después de su primera victoria de la temporada. Han sufrido derrotas en sus tres partidos fuera de casa hasta el momento y tampoco han conseguido marcar en esas derrotas.

Viajarán a la capital sin los servicios de Mika Mármol, que fue titular en los cinco partidos con el equipo, por sanción. Por lo tanto, Las Palmas, al igual que los anfitriones, se enfrentará a un dilema de selección en la defensa.

El Madrid es un equipo famoso por sus remontadas y, tras sufrir una derrota en el derbi la semana pasada, se espera que vuelva más fuerte en este partido. Además, teniendo en cuenta su récord invicto en casa contra los subcampeones de Segunda División 2022-23, los respaldamos para que salgan victoriosos de este partido.

Predicción: Real Madrid 2-1 Las Palmas

Last modified: septiembre 26, 2023

