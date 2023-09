[Video] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Crystal Palace 3-0 Tercera Ronda Carabao Cup 2023-24

Copas Internacionales

Garnacho marcó el primero de la noche. FOTO: ESPN

El Manchester United consigue un nuevo triunfo tras vencer al Crystal Palace en la Carabao Cup y de esa manera avanzar a la cuarta ronda del torneo, lo cual significa un respiro para el equipo.

Las redes se movieron bastante rápido, pues apenas la minuto 21, Alejandro Garnacho marcó el primer tanto del partido con un buen remate de derecha, mismo que celebró al más puro estilo de Cristiano Ronaldo.

Las buenas sensaciones no cesaron y solo seis minutos más tarde, los Red Devils aumentaron la ventaja gracias a Casemiro, que con un extraordinario cabezazo, marcó su cuarto gol en el último mes, confirmándose como uno de los líderes del equipo local.

El dominio del United se mantuvo durante muy buena parte del partido, aunque no pudieron extender su ventaja antes del descanso; no obstante, los de Érik Ten-Hag no tardarían en volver a hacerse presentes tras la pausa.

Al minuto 55, Anthony Martial hizo el tercero y definitivo con un buen remate de zurda que sentenciaba el duelo y el pase de los de Old Trafford a la siguiente ronda de la Copa de la Liga.

Los de Manchester volverán a recibir al Palace el próximo sábado, ésta vez en la fecha número siete de la Premier League, donde ambos equipos están separados solo por un punto y marchan en la novena y décima posición respectivamente.

