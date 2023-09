Empoli vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Serie A 2023-24

Serie A

La Serie A 2023-2024 sigue su actividad de media semana cuando Empoli y Salernitana se enfrenten en el Stadio Carlo Castellani este miércoles 27 de septiembre.

Hora y Canal Empoli vs Salernitana

Sede: Estadio Carlo Castellani, Empoli, Italia

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+

Empoli vs Salernitana en VIVO

Ambos equipos han tenido un comienzo descuidado en la nueva campaña y se dirigirán al choque entre semana buscando conseguir su primera victoria liguera de la temporada.

El Empoli se quedó una vez más con las manos vacías al sufrir una derrota en casa por 1-0 a manos del Inter de Milán el domingo.

El equipo de Aurelio Andreazzoli ha perdido los cinco partidos de esta temporada, encajando 13 goles y sin poder encontrar el fondo de la red hasta el momento.

El Empoli es el único equipo que aún no ha sumado puntos en la nueva campaña de la Serie A y actualmente se encuentra al final de la tabla.

Al igual que los anfitriones, el Salernitana sigue teniendo problemas en la nueva campaña, ya que sólo pudo salvar un empate 1-1 contra el Frosinone el fin de semana.

Los hombres de Paulo Sousa tampoco han podido ganar sus primeros cinco partidos de liga esta temporada, perdiendo dos veces y empatando tres hasta ahora.

Con tres puntos en cinco partidos, el Salernitana ocupa actualmente el séptimo lugar en la tabla de la Serie A, empatado a puntos con el Udinese, que ocupa el puesto 18.

Con 12 victorias en los últimos 22 encuentros entre ambos equipos, el Empoli cuenta con un récord superior en la historia de este encuentro.

Predicción Empoli vs Salernitana

Empoli y Salernitana han tenido un comienzo de temporada difícil y actualmente están luchando por puntos en el lado equivocado de la tabla.

Si bien ambos están igualados en el papel, la ventaja de local del Empoli les da una ligera ventaja y los respaldamos para extender su dominio sobre los hombres de Sousa, habrá que ver si Memo Ochoa se mantiene como titular con I Granate.

Predicción: Empoli 2-1 Salernitana

