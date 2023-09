¿Cuándo es la pelea del Canelo vs Charlo 2023? ¿A qué hora será la pelea?

Box

Se acerca una fin de semana de lucha épica. Los ojos del mundo del deporte se centran en Las Vegas con un enfrentamiento nunca antes visto que encabezará el T-Mobile Arena. Canelo Álvarez pone en juego su corona indiscutible de peso súper mediano una vez más, pero es el oponente el que crea una oportunidad única para ser titular. El condecorado campeón mexicano se enfrentará al campeón indiscutible de peso mediano junior Jermell Charlo en la primera batalla de cuatro cinturones contra cuatro cinturones en el lado masculino.

Charlo obtuvo el estatus de indiscutible en las 154 libras en su última salida cuando logró un nocaut técnico sobre Brian Castaño en mayo de 2022. La pelea fue una revancha de su encuentro de 2021 que terminó en un empate disputado que muchos creen que Castaño había hecho lo suficiente para ganar. Charlo está invicto en sus últimas cinco peleas desde que perdió por decisión ante Tony Harrison en 2019.

«Soy un guerrero. Hice lo que tenía que hacer y ahora estamos en este momento. No creo que Canelo se haya enfrentado a un peleador de mi calibre. Ha estado allí con grandes peleadores, pero traigo algo muy diferente a la mesa, algo que ningún otro oponente ha presentado antes», dijo Charlo en la conferencia de prensa final.

«Desafío la ciencia del boxeo. Soy uno de los muchachos de la era más joven y he estado peleando toda mi vida. Lo que he experimentado en la vida, muchas personas no pueden compararse con eso. Merezco estar en mi posición y ahora puedo demostrar mi valía».

¿Cuándo es la pelea del Canelo vs Charlo?

El esperado regreso del Canelo Álvarez al cuadrilátero se dará este sábado 30 de septiembre en Las Vegas.

¿A qué hora será la pelea del Canelo vs Charlo?

El combate estelar de la función de este sábado 30 de septiembre será al rededor de las 9:00 pm de Las Vegas, así como a las 10:00 pm del centro de México. Otros horarios son:

Centroamérica: 10:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm

Bolivia, Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. 00:00 am (domingo)

Argentina, Brasil y Uruguay: 1:00 am (domingo)

Alemania, Francia, Italia y España: 6:00 am (domingo)

Last modified: septiembre 28, 2023

Etiquetas: Canelo Álvarez