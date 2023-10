Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La jornada 8 de la Premier League 2023-24 presenta un choque masivo entre dos gigantes ingleses cuando el Arsenal se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola en un encuentro que definirá la temporada en el Emirates Stadium este domingo 8 de octubre.

Hora y Canal Arsenal vs Manchester City

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Manchester City en VIVO

El Arsenal ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Gunners sufrieron una sorprendente derrota por 2-1 a manos del equipo francés Lens en su partido anterior y tendrán que trabajar duro para recuperarse este fin de semana.

El Manchester City, por otro lado, está en lo más alto de la clasificación en este momento, pero no ha estado en su mejor momento esta temporada. Los Citizens superaron fácilmente al RB Leipzig por un marcador de 3-1 en la Champions League de la UEFA esta semana y estarán confiados de cara a este partido.

El Arsenal tiene un récord histórico impresionante contra el Manchester City y ha ganado 99 de los 209 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 65 victorias de los Ciudadanos.

Predicción Arsenal vs Manchester City

El Manchester City no ha estado en su mejor momento en lo que va de temporada, pero ha logrado mantener su lugar en lo más alto de la tabla de la Premier League. Erling Haaland aún no ha alcanzado su ritmo en la competición y tendrá la intención de demostrar su valía este fin de semana.

El Arsenal se enfrenta a una crisis de lesiones de cara a este partido y tendrá que jugar sin varios jugadores el domingo. El Manchester City tiene un equipo completo a su disposición y tiene la ventaja de cara a este partido.

Predicción: Arsenal 1-2 Manchester City

Last modified: octubre 7, 2023

Etiquetas: Arsenal