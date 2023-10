Portugal vs Eslovaquia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Portugal recibirá a Eslovaquia al Estádio do Dragão en la jornada 7 de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 este viernes 13 de octubre.

Hora y Canal Portugal vs Eslovaquia

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Portugal vs Eslovaquia en VIVO

Portugal tiene un balance perfecto en la fase de clasificación, ganando seis partidos seguidos sin encajar un gol. En su partido anterior, lograron su mayor victoria en un partido competitivo, derrotando a Luxemburgo por 9-0 en casa. Gonçalo Ramos y Gonçalo Inácio anotaron dobletes en la primera parte, mientras que Diogo Jota anotó dos veces en la segunda parte en 20 minutos.

Eslovaquia ha conseguido cuatro victorias en sus seis partidos de la campaña de clasificación y ocupan el segundo lugar en la tabla del Grupo J, a cinco puntos de los anfitriones. Después de sufrir su primera derrota de la campaña ante Portugal en casa el mes pasado, se recuperaron y ganaron con un triunfo en casa por 3-0 sobre Liechtenstein la última vez.

Dávid Hancko, Ondrej Duda y Robert Mak anotaron a los seis minutos del saque inicial para asegurar la victoria. Los anfitriones tendrán garantizado un lugar en el evento principal si logran una victoria en este partido.

Una derrota de los visitantes, por otro lado, pondrá las cosas un poco complicadas para los eslovacos, ya que Luxemburgo, tercer clasificado, está a sólo tres puntos de ellos.

Los dos equipos se han enfrentado cinco veces en todas las competiciones hasta el momento, y todos los encuentros se han celebrado en diferentes ediciones de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA y del Campeonato de Europa de la UEFA. Como era de esperar, los Lusos han dominado el encuentro contra sus rivales del este con un récord invicto.

Predicción Portugal vs Eslovaquia

La Seleção llega al partido en gran forma, ganando seis partidos seguidos sin encajar goles. Tienen un récord del 100% en casa contra los visitantes y son grandes favoritos. Roberto Martínez ha convocado un equipo fuerte para los dos clasificatorios de este mes que está repleto de talento ofensivo, y los apoyamos para que disfruten de otra salida prolífica.

Raphael Guerreiro y Ricardo Horta fueron despedidos del campo de entrenamiento por lesiones musculares y Martínez no ha convocado ningún reemplazo. Los anfitriones tienen a los 24 jugadores restantes disponibles para ser seleccionados.

El Sokoli ha sufrido solo una derrota en sus últimos siete partidos fuera de casa en todas las competiciones, registrando cinco victorias. También han mantenido su portería a cero en cuatro ocasiones. Curiosamente, solo han marcado un gol en sus cinco encuentros contra los anfitriones, lo que es motivo de preocupación.

Hasta ahora solo han concedido dos veces en seis partidos y buscarán aprovechar su destreza defensiva en este partido. Además de Lukáš Haraslín, el entrenador Francesco Calzona tiene un equipo completo a su disposición, por lo que debería poder contar con un once inicial fuerte.

Sin embargo, considerando el estado de forma actual de los dos equipos y la ventaja de jugar en casa para el equipo de Cristiano Ronaldo, esperamos que los anfitriones registren una cómoda victoria y las probabilidades de dejar la portería a cero también parecen buenas.

Predicción: Portugal 3-0 Eslovaquia

Last modified: octubre 12, 2023

Etiquetas: Canal Portugal vs Eslovaquia