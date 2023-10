[Video] Resultado, Resumen y Goles México vs Japón 1-4 Amistoso Internacional Sub 23

Uncategorized

La escuadra mexicana vuelve a caer. FOTO: @miseleccionmx

La Sub 23 de Ricardo Cadena, cayó por goleada en su segundo encuentro de preparación en esta Fecha FIFA, en esta ocasión frente a Japón, equipo que significó una gran prueba para los verdes que se preparan para los Juegos Panamericanos.

Debido a que no hubo ningún canal de transmisión para este partido, el desempeño del equipo nacional no pudo conocerse a profundidad, pero el marcador de dos goles a cero al descanso, demuestra que no fue su partido.

Alí Ávila fue el encargado de descontar para el conjunto mexicano, aprovechando una mala salida del guardameta nipón.

#Sub23 ¡GOL! ⚽️

Ali Ávila nos acerca en el marcador en la segunda mitad. 👊🏻



¡Vamos!



🇲🇽 1-2 🇯🇵 pic.twitter.com/OgDu6l7BsB — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 14, 2023

No obstante, los del archipiélago fueron muy superiores al tricolor y con otros dos goles, definieron el marcador en su favor.

Con este resultado, México termina sus duelos de preparación previo a los Juegos Panamericanos, dejando bastantes dudas en cuanto a su desempeño.

