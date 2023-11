[Video] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Pumas 0-2 Jornada 17 Liga MX Femenil Apertura 2023

Liga MX Femenil

Pumas logró un grandísimo triunfo 2-0 en su visita a las Bravas de Juárez en la jornada 17 de la Liga MX Femenil Apertura 2023.

El partido arrancó de gran manera para las Pumas ya que apenas a los 2 minutos Desirée Monsiváis anotó el 0-1, tras eso el duelo se cerró, la UNAM protegía bien su ventaja, mientras Juárez no podía ser ofensiva, al descanso no había más. Para el segundo tiempo las Pumas aumentaron su ventaja al 62 con gol de Aeriel Chavarin, eso obligó a Juárez a irse con todo, pero ya no hubo más.

Con esta victoria las Pumas arribaron a 26 puntos colocándose octavas y clasificando a la liguilla, justo por delante de Juárez que bajó al noveno puesto eliminadas. La UNAM se medirá a Tigres en liguilla. Juárez 0-2 Pumas.

Last modified: noviembre 3, 2023

