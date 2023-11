Real Sociedad vs Benfica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2023-24

Liga Española 2023-2024

Dos equipos en situaciones opuestas del Grupo D de la Champions League 2023-2024 se enfrentan en el Reale Arena este miércoles 8 de noviembre cuando la Real Sociedad recibe al Benfica.

Las Águilas buscarán revancha contra los txuri-urdin después de sufrir una ajustada derrota por 1-0 ante el conjunto español en el partido de ida hace dos semanas.

Hora y Canal Real Sociedad vs Benfica

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Real Sociedad vs Benfica en VIVO

La Real Sociedad ha visto llegar a su fin su racha invicta de cuatro partidos en todas las competiciones después de sufrir una estrecha derrota en casa por 1-0 ante el actual campeón de La Liga, el Barcelona, el fin de semana pasado.

Los Txuri-urdin parecían encaminados a compartir el botín con los gigantes catalanes hasta que Ronald Araujo anotó de cabeza un dramático gol de la victoria para los visitantes en el minuto 92, condenando al equipo de Imanol Alguacil a apenas su tercera derrota liguera de la campaña.

La Real Sociedad ha perdido ocho puntos en sus últimos cuatro partidos de La Liga y posteriormente ha caído al séptimo lugar en la tabla, a seis puntos del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos.

Sin embargo, al equipo vasco le está yendo mucho mejor en la fase de grupos de la Liga de Campeones y está bien situado para clasificarse para los octavos de final por primera vez en dos décadas, ya que ha acumulado siete puntos en sus tres primeros partidos del Grupo D. partidos y está igualado a puntos con el finalista de la temporada pasada, el Inter de Milán, en la cima.

Compitiendo en la Champions League por tercera vez en su historia, los hombres de Alguacil llegan al encuentro del miércoles habiendo ganado solo cinco de sus últimos 17 partidos europeos en casa, y un éxito sobre el Benfica les permitiría registrar su primera victoria en casa en la Liga de Campeones desde que derrotaron al Olympiacos por 1- 0 en su primer partido en la competición allá por septiembre de 2003.

Desde que perdió el mencionado choque de grupo contra la Real Sociedad hace quince días, el Benfica ha acumulado una racha invicta de tres partidos en el frente nacional, con una victoria por 2-0 en la Taca da Liga sobre el Arouca intercalada entre un empate 1-1 con la Casa Pisa y una victoria por 2-0 sobre Chaves en la Primeira Liga.

Los goles en la segunda mitad de Fredrik Aursnes y Joao Mario ayudaron a las Águilas a conseguir una rutinaria victoria a domicilio contra el Chaves el fin de semana pasado, y el equipo de Roger Schmidt se mantiene a tres puntos del líder de la liga, el Sporting de Lisboa, al que se enfrentará en su próximo partido de la máxima categoría el sábado.

El Benfica seguramente tendrá un ojo puesto en ese enfrentamiento por la cima de la tabla con el Sporting, pero primero debe centrar su atención en su encuentro entre semana contra la Real Sociedad mientras intenta mantener vivas sus escasas esperanzas de llegar a las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Los gigantes portugueses son uno de los dos únicos equipos de la Liga de Campeones de esta temporada, junto con el AC Milan, que han perdido cada uno de sus primeros tres partidos de la fase de grupos sin anotar goles, y posteriormente están a punto de quedar eliminados en el primer obstáculo de la clasificación. séptima vez en los últimos 11 años.

El Benfica, que ha ganado sólo dos de sus últimos 20 encuentros contra rivales españoles, sabe que cualquier cosa que no sea una victoria el miércoles le impedirá asegurarse un puesto entre los dos primeros del Grupo D, ya que actualmente se encuentra a siete puntos de la Real Sociedad y el Inter a falta de tres partidos.

Pronóstico Real Sociedad vs Benfica

Hay un elemento de presión sobre ambos equipos para conseguir el máximo de puntos el miércoles: la Real Sociedad busca asegurarse el primer puesto en el Grupo D, mientras que el Benfica debe ganar para mantener vivas sus esperanzas de estar entre los dos primeros.

Teniendo en cuenta el encuentro anterior entre estos dos equipos, podría haber otro duelo muy reñido en el Reale Arena, pero apoyamos a los hombres de Alguacil para lograr un pequeño éxito frente a su propia afición.

Predicción: Real Sociedad 2-1 Benfica.

Last modified: noviembre 7, 2023

Etiquetas: Benfica