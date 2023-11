Ajax vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2023-24

Europa League

El Ajax recibirá al Brighton en el Johan Cruyff Arena en la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023-24 este jueves 9 de noviembre.

El Ajax ha tenido un comienzo de campaña sin victorias y ocupan el último lugar en la tabla del Grupo B con solo dos puntos. Mientras tanto, el Brighton han tenido un buen inicio en su primera campaña europea, con una victoria, una derrota y un empate en sus primeros tres partidos de la competición.

Hora y Canal Ajax vs Brighton

Sede: Johan Cruyff Arena​, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Ajax vs Brighton en VIVO

Ambos equipos se enfrentaron en East Sussex el mes pasado en el partido de ida. Fue un día histórico para el Brighton, ya que lograron su primera victoria europea, venciendo al Ajax por 2-0 en casa. Joao Pedro y Ansu Fati marcaron en cada mitad para condenar al equipo holandés a su primera derrota de la campaña.

El Ajax han visto una mejora en su forma recientemente y han ganado dos juegos seguidos después de una racha de 10 partidos sin victorias. Los goles de Brian Brobbey y Steven Bergwijn, junto con el doblete de Chuba Akpom en la segunda parte, ayudaron al equipo a lograr una victoria en casa por 4-1 sobre el Heerenveen el domingo en la Eredivisie.

Por otro lado, el Brighton ha empatado 1-1 en sus últimos dos partidos desde su victoria en el partido de ida. En su partido más reciente, un gol en propia puerta de Ashley Young en el minuto 84 les ayudó a empatar contra el Everton en la Premier League.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos. Brighton logró una victoria en casa en el partido de ida, y el Ajax buscará devolver el favor en este partido.

Hasta la fecha, los visitantes han superado a los anfitriones por 6-5 en tres partidos de la Europa League y también tienen el mejor récord defensivo, habiendo encajado dos goles menos (4).

Brighton ha registrado solo una victoria en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, con tres derrotas y cuatro empates en ese período.

Predicción Ajax vs Brighton

El Ajax ha sufrido derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos en casa contra equipos ingleses en competiciones europeas. Incluyendo la fase de clasificación, los anfitriones solo han conseguido una victoria en sus últimos nueve partidos de la Europa League.

Tres de sus cuatro victorias en todas las competiciones esta temporada han sido en casa, y buscarán aprovechar al máximo su ventaja de jugar en este estadio. John van ‘t Schip ha tenido un comienzo ganador en su segunda etapa como entrenador interino de los anfitriones. Sin embargo, dado que su equipo juega en casa por tercera vez en seis días, la fatiga podría ser un factor.

Los Seagulls están invictos en sus dos últimos partidos de la competición desde su derrota en el primer partido de la temporada en septiembre. No han ganado en sus últimos cinco partidos como visitantes y han sufrido tres derrotas en ese lapso. Curiosamente, solo han sido incapaces de marcar en uno de sus siete partidos fuera de casa esta temporada, y se espera que encuentren el fondo de la red en este partido.

Roberto De Zerbi tiene una larga lista de jugadores lesionados, con Julio Enciso, Jakub Moder, Danny Welbeck y Solomon March en la enfermería en la actualidad. También se espera que Pervis Estupinan se quede fuera por una distensión en el muslo, aunque Tariq Lamptey debería regresar después de descansar en el partido contra el Everton.

Dadas las actuales formas de ambos equipos, es probable que se produzca un empate.

Predicción: Ajax 2-2 Brighton

Last modified: noviembre 8, 2023

Etiquetas: Ajax