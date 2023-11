Egipto vs Yibuti EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias CAF Mundial 2026

Selecciones

Egipto recibirá a Yibuti en el Estadio Internacional de El Cairo para un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 16 de noviembre.

Hora y Canal Egipto vs Yibuti

Sede: Estadio Internacional, El Cairo, Egipto

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: CAF TV

Egipto vs Yibuti en VIVO

Egipto llega al partido tras un empate 1-1 en un amistoso contra sus rivales del norte de África, Argelia, en octubre. Se quedaron con 10 hombres en el minuto ocho tras la tarjeta roja de Mohamed Hany.

Sin embargo, a pesar de su déficit de un solo hombre, Egipto rompió el punto muerto en el minuto 62 cuando Hamdi Fathi les adelantó. Islam Slimani empató el partido con un empate en el último suspiro en el tercer minuto del tiempo de descuento.

Mientras tanto, Yibuti no ha estado en acción desde que consiguió una victoria por 3-1 sobre Pakistán en un amistoso internacional en junio de 2023. Doualeh Elabeh, Gabriel Dadzie y Samuel Akinbinu anotaron para ayudar a los Riverains de la Mer Rouge a conseguir esa victoria.

Volverán a la acción competitiva en esta ventana internacional. Yibuti está encuadrado junto a Etiopía, Sierra Leona, Burkina Faso, Egipto y Guinea Bissau en el Grupo A de la fase de clasificación.

Este será el tercer encuentro entre ambas partes. También estaban emparejados en el mismo grupo de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010, con Egipto logrando victorias por 4-0 en casa y fuera.

Predicción Egipto vs Yibuti

Egipto no logró clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2022, y su búsqueda para enmendarlo comienza aquí. Los Faraones simplemente tienen demasiada potencia de fuego para Yibuti, y el equipo de Mohamed Meraneh Hassan solo puede esperar limitar el daño causado por sus anfitriones.

Los visitantes llevan más de cinco meses sin jugar, y la falta de una preparación adecuada podría obstaculizar aún más sus posibilidades ante uno de los mejores equipos del continente.

Personas como Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mohamed Elneny son simplemente demasiado para Djibouti. Apoyamos a Egipto para lograr una cómoda victoria además de dejar la portería a cero.

Predicción: Egipto 4-0 Yibuti

Last modified: noviembre 15, 2023

Etiquetas: Canal Egipto vs Yibuti