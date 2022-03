Senegal vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias África 2022

Selecciones

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 29 de marzo con la vuelta de la tercera y definitiva ronda de las Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2022, cuando Senegal busque aprovechar su condición de local para aspirar a remontar y obtener el ansiado boleto a Qatar, pero recibirán a Egipto que tiene la ventaja y saldrá decidido a firmar su boleto en el Stade Me Abdoulaye Wade.

Hora y Canal Senegal vs Egipto

Sede: Stade Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Dakar, Senegal

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

Senegal vs Egipto en VIVO

La selección de Senegal es la vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, sin embargo saben que llegan a este duelo definitivo en desventaja y que tendrán que salir en su mejor versión si quieren remontar y estar en Qatar.

Por su parte, Egipto fue justamente el bicampeón de la Copa Africana de Naciones y ahora está a 90 minutos de tomar revancha de esa derrota, tiene la ventaja, pero para nada pueden caer en excesos de confianza.

Estas dos selecciones se vieron las caras en el partido de ida el pasado viernes en el Internacional de El Cairo. En aquel choque un autogol de Saliou Ciss apenas a los 4 minutos fue suficiente para que los Faraones se quedaran con la victoria 1-0 en un duelo realmente cerrado donde ambos tuvieron sus oportunidades, fue un juego entretenido, pero ya no hubo más.

Tanto Senegal como Egipto saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita llegar a Qatar, no hay margen de error, los Farones, encabezados por Mohamed Salah, es favorita por llegar con ventaja, pero los Leones de la Teranga, de la mano de Sadio Mané, buscarán la remontada en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Senegal vs Egipto.

