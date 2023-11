Liga de Naciones CONCACAF

México dio un partido realmente lamentable siendo vencidos claramente 2-0 por Honduras en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2023-2024 en Tegucigalpa.

El partido arrancó de manera cerrada, ninguno lograba imponer condiciones, a los 15 minutos el Choco Lozano sacó remate de cabeza que pasó por arriba del arco, poco a poco Honduras se veía mejor y las cosas se complicaron todavía más para México al 20 cuando Memo Ochoa tuvo que salir de cambio, el Tricolor no podía generar nada ofensivo y la sorpresa llegó al 30 cuando Luis Palma sirvió al Choco Lozano que no perdonó el 1-0, apenas 3 minutos después Luis Palma se quedó muy cerca del 2-0 que no cayó de milagro, así nos fuimos al descanso.

Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, México tenía la pelota pero no podía hacer nada a la ofensiva, mientras Honduras estaba esperando algún contragolpe que llegó al 72 cuando Bryan Róchez puso el 2-0 en una media vuelta, el Tricolor se tuvo que ir con todo, pero de nueva cuenta no pudieron generar nada en el arco rival.

Ahora México tendrá que ir por la proeza a la cancha del Azteca el martes donde necesitará ganar por más de dos goles para avanzar a la Copa América, sin embargo Honduras sabe que con un gol obligaría al Tricolor a anotar cuatro recordando que el «gol de visitante» es un criterio de desempate. Honduras 2-0 México.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Honduras vs México 2-0 Liga de Naciones CONCACAF 2023-24

