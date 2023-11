Francia vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Culmina la Fase de Octavos de Final del Mundial de Indonesia 2023, cuando la selección de Francia se mida a Senegal en busca del último boleto a los Cuartos de Final en un duelo que sacará chispas.

Hora y Canal Francia vs Senegal

Sede: Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ en México.

Francia vs Senegal EN VIVO

Francia fue una de las mejores selecciones de la Fase de Grupos del Mundial, pues con tres triunfos se colocó en la cima de su grupo, además de marcar siete goles y no recibir uno solo, por lo que llega a las instancias definitivas como uno de los equipos favoritos para coronarse.

Les Bleus si llegan a estas instancias como uno de los favoritos, sobre todo al tomar en cuenta que su rival viene de una dura derrota, pero históricamente, se sabe que las selecciones africanas siempre suelen ser complicadas para los galos, por lo que confiarse no es una opción.

Por su parte, la escuadra de Senegal se ubicó en la segunda posición del Grupo D, cosechando dos triunfos y una sola derrota, misma que ocurrió en el último duelo ante Japón y que le privó de quedarse con el liderato del grupo, sin embargo, el futbol mostrado ha dejado un muy buen sabor de boca.

Los Leones de Teranga no son ningún equipo improvisado en este torneo, pues arribaron a la Copa del Mundo como el Campeón de la Copa Africana de Naciones y buscará hacerse fuerte ante el subcampeón de Europa en un partido de pronóstico reservado y que seguró encontrará mucho dinamismo.

Éste es sin duda uno de los duelos más prometedores de la instancia de Octavos de Final, por lo que seguramente dará mucho de que hablar con ambos equipos entregandose al máximo para lograr el boleto a Cuartos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Francia vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Sub 17 2023

Last modified: noviembre 21, 2023

Etiquetas: Canal Francia vs Senegal