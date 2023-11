Sevilla vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Los destinos de Sevilla y PSV Eindhoven en la Champions League 2023-2024 podrían decidirse esta semana, ya que los dos rivales del Grupo B se enfrentarán en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán este miércoles 29 de noviembre.

Los Palanganas todavía no han ganado en la sección y solo tienen dos puntos junto a su nombre, mientras que sus Granjeros ocupan la segunda posición tal como están las cosas.

Hora y Canal Sevilla vs PSV

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Sevilla vs PSV en VIVO

A pesar de su histórico dominio en la Europa League, el Sevilla no ha logrado trasladar ese éxito a la Champions League, y ahora están a solo 90 minutos de alejarse por completo del fútbol continental durante el resto de la temporada 2023-24.

El ex entrenador uruguayo Diego Alonso, sucesor de José Luis Mendilibar, apenas tuvo tiempo de instalarse en el banquillo antes de enfrentarse al Arsenal hace tres semanas. En ese encuentro, los Palanganas lograron contener el talento ofensivo de los Gunners, pero Bukayo Saka encontró a Leandro Trossard para abrir el marcador antes de marcar en el segundo tiempo, dejando al Sevilla en busca de su primera victoria en la Liga de Campeones.

Eliminados de la primera plaza, el Sevilla ocupa el último lugar de la clasificación con apenas dos puntos de 12 posibles, tres menos que Lens y PSV, quienes podrían impedirles clasificarse para los octavos de final si ganan el miércoles por la noche.

Otra oportunidad de redimirse en la Europa League también estaría descartada si sufren una derrota y el Lens puede al menos empatar ante el Arsenal. La derrota por 2-1 en La Liga ante la Real Sociedad no fue la preparación ideal para los anfitriones, cuya victoria en la Copa del Rey Quintanar el 1 de noviembre es su única victoria en sus últimos 11 juegos.

El PSV ciertamente no puede empatizar con los campeones de la Europa League cuando se trata de reveses domésticos. Los hombres de Peter Bosz continúan imparables en la Eredivisie, con un récord perfecto de 13 triunfos en 13 partidos, abriendo una ventaja de siete puntos sobre el campeón Feyenoord en la cima de la clasificación.

Con 13 partidos disputados en la campaña 2023-24 de la Eredivisie, el equipo de Bosz tiene un récord perfecto, liderando la tabla con siete puntos de ventaja sobre el Feyenoord. Sin embargo, el PSV debe aparcar temporalmente sus aspiraciones en la Eredivisie mientras se juega un puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Después de no poder ganar ninguno de sus primeros tres partidos en el Grupo B, Rood-Witten se apoyaron en un cabezazo de Luuk de Jong para vencer al Lens en la cuarta jornada, permitiéndoles superar a sus rivales de la Ligue 1 hasta el segundo lugar, aunque el desempate de cabezas los mantiene por encima de Les Sang et Or en la actualidad.

Como tal, el PSV mantiene el control de su propio destino y será confirmado como participante en octavos de final si vence al Sevilla y el Lens pierde ante el Arsenal. Sin embargo, el PSV enfrenta el desafío de romper una racha de 15 partidos sin victorias como visitante en la Liga de Campeones (excluyendo la fase de clasificación), la racha más larga sin victorias de cualquier equipo en el torneo actual. Solo un empate de Jordan Teze en el minuto 95 evitó una derrota por 2-1 ante el Sevilla en Eindhoven hace varias semanas.

Pronóstico Sevilla vs PSV

A pesar de las dificultades defensivas del Sevilla, que a menudo han sido su talón de Aquiles, rara vez tienen problemas para marcar. Es probable que el PSV aproveche esas vulnerabilidades mientras intenta superar su mala racha fuera de casa en la Liga de Campeones. Los Palanganas podrían y deberían haberse llevado los tres puntos en Eindhoven en octubre, y es probable que los anfitriones paguen el precio por su colapso tardío en ese partido. Pronostico una victoria del PSV, sellando así la posición del Sevilla en el tercer lugar en el mejor de los casos.

Pronóstico: Sevilla 1-2 PSV

Last modified: noviembre 28, 2023

Etiquetas: Canal Sevilla vs PSV