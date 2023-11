AEK Atenas vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2023-24

Europa League

El AEK Atenas recibirá al Brighton al estadio Agia Sophia en la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023-24 este jueves 30 de noviembre.

Hora y Canal AEK Atenas vs Brighton

Sede: Estadio Agia Sofía, Nea Filadelfeia, Atenas, Grecia

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

AEK Atenas vs Brighton en VIVO

El AEK Atenas no han ganado en la competición desde su victoria por 3-2 sobre los visitantes en el primer partido de la campaña en septiembre. Curiosamente, los visitantes se mantienen invictos desde su derrota en el primer partido de la campaña. Los anfitriones han perdido dos partidos seguidos, mientras que los visitantes han registrado victorias consecutivas.

Atenas perdió 2-0 en casa ante el Marsella en su salida anterior. Mientras tanto, el Brighton logró una victoria a domicilio por 2-0 sobre el Ajax, gracias a los goles de Ansu Fati y Simon Adingra.

Las Gaviotas confirmarán al menos un lugar en los playoffs de la ronda eliminatoria con una victoria en este partido. Los dirigidos por Matías Almeyda necesitan una victoria para mantener vivas sus esperanzas en la fase eliminatoria.

Ambos equipos reanudaron su campaña liguera tras el parón internacional con victorias, ya que los anfitriones lograron una victoria por 1-0 sobre Giannina gracias al gol de Steven Zuber, con Orbelín Pineda como titular. Brighton logró una victoria por 3-2 sobre Nottingham Forest gracias a un gol en la primera mitad de Evan Ferguson y un doblete de João Pedro.

Las dos partes se enfrentarán apenas por segunda vez. Los anfitriones lograron una victoria por 3-2 en el partido de ida, y Brighton buscará vengar su derrota en este partido.

Predicción AEK Atenas vs Brighton

El Águila de Dos Cabezas ha perdido solo uno de sus últimos siete partidos en casa en todas las competiciones, manteniendo su portería a cero en tres de los últimos cuatro partidos de ese período. Sin embargo, solo han ganado una vez en sus últimos 12 partidos en casa en la Europa League y podrían tener dificultades aquí.

Los Seagulls llegan al partido con una racha invicta de seis partidos en todas las competiciones, registrando tres victorias y tres empates. Están invictos en dos partidos fuera de casa en la Europa League hasta el momento y buscarán extender la racha invicta a tres partidos.

Roberto De Zerbi tiene una larga lista de ausencias para el viaje a Atenas, ya que Pervis Estupinan, Danny Welbeck, Solomon March, James Milner y Ansu Fati permanecen fuera de juego por lesiones. Kaoru Mitoma se perdió el partido contra Nottingham Forest debido a una lesión y se espera que también se pierda este.

Jan Paul van Hecke cumplirá una suspensión de un juego, por lo que De Zerbi podría tener que alinear una defensa de tres hombres, ya que Tariq Lamptey también sufrió una nueva lesión después de regresar de un largo período al margen. Su larga lista de ausentes es motivo de preocupación.

No obstante, teniendo en cuenta los problemas de los anfitriones en los últimos partidos y el estado de forma actual de los visitantes, apoyamos al Brighton para lograr una victoria por poco.

Pronóstico: AEK Atenas 1-2 Brighton

Last modified: noviembre 29, 2023

Etiquetas: AEK Atenas