Atalanta vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Serie A 2023-24

Serie A

La Serie A 2023-2024 tendrá un gran partido este sábado 9 de diciembre en la jornada 15, cuando Atalanta se enfrenta al equipo del Milán de Stefano Pioli en un choque importante en el estadio Gewiss.

Hora y Canal Atalanta vs Milán

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Atalanta vs Milán en VIVO

El Milán ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la Serie A y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Rossoneri superaron fácilmente al Frosinone por un cómodo margen de 3-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Atalanta, por otro lado, se encuentra actualmente en el octavo lugar de la clasificación y ha sido inconsistente en lo que va de temporada. El equipo local sufrió una sorprendente derrota por 3-0 a manos del Torino la semana pasada y necesitará recuperarse en este partido.

El Milán tiene un buen historial reciente contra el Atalanta y ha ganado 18 de los últimos 42 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 11 victorias de los Rossoneri.

Predicción Atalanta vs Milán

El Milán tiene un buen equipo a su disposición y tendrá la intención de darle al Inter de Milán y a la Juventus una oportunidad en la carrera por el título. Christian Pulisic ha estado impresionante para los rossoneri y buscará aumentar su cuenta de goles en este partido.

El Atalanta no ha estado en su mejor momento esta temporada y no puede permitirse el lujo de perder puntos en este partido. El Milán es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Atalanta 1-3 Milán

Last modified: diciembre 8, 2023

Etiquetas: Atalanta