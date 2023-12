Aston Villa vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Gran partido tendremos este sábado 9 de diciembre en la jornada 16 de la Premier League 2023-24 cuando Aston Villa se enfrenta al equipo del Arsenal de Mikel Arteta en un encuentro importante en Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Arsenal

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Aston Villa vs Arsenal en VIVO

Aston Villa se encuentra actualmente en el tercer lugar en la clasificación de la Premier League y consistentemente ha superado su peso en lo que va de temporada. El equipo local sorprendió al Manchester City con una victoria por 1-0 la semana pasada y buscará lograr un resultado similar en este encuentro.

El Arsenal, por otro lado, está en lo más alto de la clasificación en este momento y ha estado impresionante esta temporada. Los Gunners vencieron al Luton Town por 4-3 en su partido anterior y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El Arsenal tiene un buen historial histórico ante el Aston Villa y ha ganado 87 de los 201 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 69 victorias del Aston Villa.

Predicción Aston Villa vs Arsenal

El Arsenal ha demostrado mucha lucha esta temporada y ha trabajado duro para mantener su lugar en lo más alto de la clasificación liguera. Los Gunners tienen un equipo formidable a su disposición y necesitarán dar lo mejor de sí el sábado.

Aston Villa ha sido excelente con Unai Emery y es perfectamente capaz de lograr una sorpresa en su día. Sin embargo, el Arsenal es el mejor equipo en este momento y tiene una ligera ventaja este fin de semana.

Pronóstico: Aston Villa 2-3 Arsenal

Last modified: diciembre 8, 2023

