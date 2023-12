PSV vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

La Champiosn League 2023-2024 abre su actividad de la última jornada de la fase de grupos cuando el PSV Eindhoven se enfrente al Arsenal de Mikel Arteta en un encuentro importante en el Philips Stadion este martes 12 de diciembre.

Hora y Canal PSV vs Arsenal

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

PSV vs Arsenal en VIVO

El PSV se encuentra actualmente en lo más alto de la clasificación de la Eredivisie y ha estado en excelente forma en lo que va de temporada. El equipo local superó fácilmente al Heerenveen por un cómodo marcador de 2-0 durante el fin de semana y buscará lograr un resultado similar en este partido.

El Arsenal, por otro lado, ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la Premier League y hasta ahora ha dado un paso al frente. Los Gunners sufrieron una estrecha derrota por 1-0 a manos del Aston Villa en su partido anterior y necesitarán recuperarse esta semana.

El Arsenal tiene un historial impresionante contra el PSV Eindhoven en el escenario europeo y ha ganado cuatro de los nueve partidos disputados entre los dos equipos, frente a las dos victorias de los Granjeros.

Predicción PSV vs Arsenal

El Arsenal ha prosperado con Mikel Arteta y tendrá la intención de terminar su campaña en la fase de grupos con una nota positiva. Personas como Bukayo Saka y Declan Rice han dado un paso al frente esta temporada y buscarán dejar su huella esta semana.

El PSV es una fuerza formidable en casa y tiene mucho que jugar de cara a este partido. Sin embargo, el Arsenal es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: PSV 1-2 Arsenal

Last modified: diciembre 11, 2023

