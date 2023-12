León vs Urawa Reds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial de Clubes 2023

Mundial de Clubes 2023

El León y el Urawa Red Diamonds iniciarán sus participaciones en el Mundial de Clubes 2023 este viernes 15 de diciembre, cuando se enfrenten en un duelo de cuartos de final en Jeddah.

Tras su llegada a Arabia Saudita, los dos equipos lucharán por un lugar en las semifinales, mientras que el Manchester City brasileño espera al ganador.

Hora y Canal León vs Urawa Reds

Sede: Prince Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Arabia Saudita

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: FIFA+

León vs Urawa Reds en VIVO

El León ingresa al Mundial de Clubes por primera vez en su historia en 2023 tras su triunfo en la Liga de Campeones de la CONCACAF la última vez, a pesar de no haber podido ganar un título de la máxima categoría mexicana desde 2020.

Avanzaron en la principal competición de Norteamérica con un récord impresionante, comenzando con una victoria global por 3-0 en octavos de final sobre el Tauro panameño, antes de vencer a Violette por 6-2 en dos partidos para asegurarse su boleto a las semifinales, en gran medida gracias a un triunfo en casa por 5-0 en México cuando Víctor Ávila anotó un doblete junto con los goles de Ángel Mena, Lucas Di Yorio y Elías Hernández.

Se interpusieron entonces sus compatriotas Tigres, y el equipo de Nicolás Larcamón volvió a avanzar, a pesar de perder 2-1 en la ida en su visita, al triunfar en casa por tres goles a uno gracias a Fidel Ambriz, Mena y Adonis Frías, dando asistencia a un encuentro con Los Angeles FC en una final a dos partidos entre finales de mayo y principios de junio.

Habiendo jugado en casa en el primer partido, Los Panzas Verdes tomaron ventaja en su viaje a Estados Unidos con una victoria por 2-1, gracias a los goles de William Tesillo y Mena, y verían el triunfo por todo lo alto, ganando 1- 0 en el partido de vuelta gracias al gol de Di Yorio para ganar el trofeo con un triunfo global de 3-1.

El equipo de Larcamon ahora viaja a Arabia Saudita este mes luego de una decepcionante campaña en el Apertura de la Liga MX, terminando octavo en la temporada regular y perdiendo 4-2 en su eliminatoria de cuartos de final contra el Club América que culminó a principios de mes, y su objetivo será recuperarse de esa decepción con una victoria el viernes para reservar su lugar en las semifinales del Mundial de Clubes.

El León debería alinearse de manera similar a como lo hizo en su fallido partido de vuelta del Apertura de la Liga MX contra el América, con Federico Viñas nuevamente obligado a liderar la línea después de anotar ocho goles en 16 apariciones en todas las competiciones en lo que va de trimestre.

Una alteración podría ser la reintroducción de Ángel Mena en apoyo del delantero, ya que el internacional y veterano ecuatoriano ha contribuido con dos goles y cinco asistencias esta campaña, mientras que Nicolás López debería completar la unidad de ataque.

Iván Moreno y Elías Hernández intentarán causar más problemas desde los roles de lateral, mientras que es poco probable que Larcamon altere a los tres defensores de William Tesillo, Paul Bellon y Adonis Frías.

Mientras tanto, sus oponentes afrontan un viaje más corto a Jeddah para el partido de segunda ronda del viernes después de haber disfrutado también de la gloria continental la última vez.

El Urawa Red Diamonds se encuentra en el Mundial de Clubes de 2023 después de quedar en la cima de la Liga de Campeones de la AFC por tercera vez en su historia el año pasado, primero avanzó de su grupo en el segundo lugar con 13 puntos en seis salidas antes de avanzar a cuartos. -final con una victoria por 5-0 sobre el conjunto malasio Johor Darul Ta’zim.

El BG Pathum United indonesio esperó entonces y los Diablos Rojos volvieron a progresar con estilo con un triunfo por 4-0, antes de superar al equipo surcoreano Jeonbuk Hyundai Motors para llegar a la final, prevaleciendo finalmente en la tanda de penaltis tras un empate 2-2. 120 minutos.

Eso preparó un encuentro con el Al-Hilal con el título continental en juego, y después de que el partido de ida a finales de abril terminara en un empate 1-1, gracias al empate de Shinzo Koroki, el equipo de Maciej Skorza finalmente se impuso como un Andre Carrillo. El gol en propia puerta resultó ser la única diferencia en el partido de vuelta.

Tras esa gloria a principios de este año, el Urawa Red Diamonds llega ahora a la competición mundial tras una fallida campaña de grupo en su defensa de la Liga de Campeones AFC, tras haber quedado eliminado en la última edición en el segundo puesto, culminando con una derrota fuera de casa por 2-1. en Hanoi a principios de diciembre y al mismo tiempo terminar cuarto en la máxima categoría de Japón, y ahora estarán desesperados por recuperar su mejor nivel en el próximo Mundial de Clubes antes de que Skorza parta para ser reemplazado por Per-Mathias Hogmo a finales de año.

Pronóstico León vs Urawa Reds

Anticipamos un encuentro de segunda ronda reñido e intrigante en Jeddah el viernes y solo le damos ventaja al equipo mexicano, que cuenta con un poco más de calidad en su plantilla que sus oponentes y pondrá sus miras en un encuentro de semifinales con Fluminense.

Pronóstico: León 2-1 Urawa Reds

Last modified: diciembre 14, 2023

Etiquetas: Canal León vs Urawa Reds