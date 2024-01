Lugo vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Lugo intentará dar una gran sorpresa en la Copa del Rey el sábado cuando reciba al Atlético de Madrid que saldrá a imponer condiciones en su visita al Anxo Carro.

Sin embargo, los visitantes llegan al partido tras una derrota, lo que les da mucho margen de mejora durante el fin de semana.

Hora y Canal Lugo vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Ángel Carro, Lugo, Galicia, España

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Lugo vs Atlético de Madrid en VIVO

El Lugo llega al partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey del sábado como claro perdedor porque juega en la Primera Federación, que es la tercera división del fútbol español.

Sin embargo, ya ha participado dos veces en la competición y ha demostrado calidad en las dos rondas anteriores, y aún no ha encajado ningún gol.

El Lugo ganó su primer partido por 1-0 y luego dio un paso adelante con una victoria por 2-0 en la siguiente ronda, pero si bien sus actuaciones defensivas son sólidas, es posible que necesiten una actuación ofensiva más fuerte este fin de semana.

El club se encuentra en la mitad superior de la Primera Federación en este momento, y eso debería darles algo de confianza para este partido.

Sin embargo, Paulo Alves querrá ver una mejor actuación de sus hombres, ya que llegan a este partido tras tres partidos sin ganar.

El Atlético de Madrid también buscará volver a la senda del triunfo este fin de semana, ya que fue derrotado por el Girona a mitad de semana a pesar de que Álvaro Morata anotó un hat-trick.

Conceder cuatro goles le dará esperanzas al Lugo de cara a este fin de semana, y Diego Simeone quiere ver más calidad defensiva en este partido en particular.

El sábado será el primer partido del Atlético de Madrid en la competición esta temporada, y fallar en el primer obstáculo es algo que no será aceptable para sus aficionados.

A pesar de la reciente derrota, los hombres de Simeone se encuentran terceros en La Liga, siendo uno de los equipos más fuertes de la división hasta el momento, lo que debería aportar mucha confianza a este partido.

El Atlético de Madrid ha sido fuerte ofensivamente esta temporada y en un fútbol eliminatorio que sin duda resultará importante en su intento por encontrar un lugar en la siguiente ronda.

Pronóstico Lugo vs Atlético de Madrid

El Lugo ha mostrado una gran actuación defensiva hasta el momento en la Copa del Rey, sin embargo, eso se pondrá a prueba al máximo el sábado.

En última instancia, la calidad ofensiva del Atlético de Madrid debería ser demasiado para sus oponentes, y se espera que el equipo de La Liga pase cómodamente.

Predicción: Lugo 0-3 Atlético de Madrid

Last modified: enero 5, 2024

Etiquetas: Atletico de Madrid