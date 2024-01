Chicharito rompió su SILENCIO y habló se su FICHAJE por Chivas

Fútbol Mexicano

Javier ‘Chicharito’ Hernández se refirió a su fichaje por Chivas por medio de su canal de Twitch. El mexicano reveló que de momento no se ha cerrado el traspaso pero que las cosas van por buen camino en lo que sería su regreso a la Liga MX.

«Mi representante Lorenzo Román viajará a Gudalajara en estos días para que se pueda dar lo más pronto posible, pueda firmar y pueda volar a Guadalajara. Tengo muchísimas ganas, ojalá se pueda dar», empezó diciendo Chicharito en su stream.

«De mi recuperación voy muy bien, lo han estado viendo en las redes sociales, cada vez me siento mucho mejor. Todavía me faltan semanas para poder estar al 100%, no quiero apresurar absolutamente nada porque sino corremos un gran riesgo de recaer», dijo acerca de la lesión que lo sacó de las canchas por varios meses.

«Estoy muy feliz y muy ilusionado, hablamos con Fernando y con Amauri y sí, estoy muy emocionado. Ojalá que se pueda dar, es anormal lo que está sucediendo, y quiero agradecer porque no es oficial y hay mucha gente que está pujando para que se pueda dar», dijo acerca de lo que siente por regresar a Chivas.

«¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la opotunidad de irme a Europa», terminó diciendo el futbolista.

VÍDEO | CHICHARITO HABLÓ DE SU FICHAJE POR CHIVAS

¡Se viene la BOMBA ​💣​!



¡Chicharito HABLA y asegura que su llegada a las Chivas está cada vez más cerca!



Sin embargo, el mexicano confirmó que la operación todavía no está cerrada, pero que confía en que se dará en los próximos días para unirse cuanto antes al equipo pic.twitter.com/nQnruvwCRJ — Fulbox (@fulboxOficial) January 9, 2024

Last modified: enero 8, 2024

Etiquetas: Chicharito