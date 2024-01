Real Madrid vs Almería EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Con el objetivo de recuperarse de su segunda derrota en todas las competiciones esta temporada, el Real Madrid reanudará su campaña en LaLiga 2023-24 con un partido contra el último clasificado de la tabla, el Almería, este domingo 21 de enero.

Los Blancos sufrieron una derrota por 4-2 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey el jueves, mientras que el Almería no ha estado en acción desde que empató 0-0 con el líder de LaLiga, el Girona, el fin de semana pasado.

Hora y Canal Real Madrid vs Almería

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Almería en VIVO

El partido de octavos de final de la Copa del Rey del jueves contra el Atlético resultó ser un partido demasiado lejos para el Real Madrid, ya que sufrió una derrota por 4-2 ante sus rivales y quedó eliminado de la competición que ganó la temporada pasada.

El equipo de Carlo Ancelotti había estado en Arabia Saudita, venciendo al Atlético por 5-3 en las semifinales de la competición, antes de lograr una victoria por 4-1 sobre el Barcelona en la final, pero perdió el último derbi madrileño en la prórroga, con Antoine Griezmann y Rodrigo Riquelme anotaron en los 30 minutos adicionales.

El partido del domingo será el primer partido de liga del Real Madrid desde que derrotó al Mallorca por 1-0 el 3 de enero, y el fin de semana pasado fue eliminado de la primera posición de la tabla por el Girona, pero el equipo catalán empató sin goles ante el Almería, por lo que la diferencia entre los dos primeros hay solo un punto.

El Girona no juega hasta el domingo mas tarde, por lo que un empate o una victoria de los blancos aquí les permitiría volver a la cima de la división, y les quedan otros cinco partidos de liga antes de volver a centrar su atención en la Liga de Campeones, enfrentándose a RB Leipzig en los octavos de final de la competición.

Los Blancos han ganado ocho y empatado uno de sus nueve partidos de liga en casa esta temporada, y buscarán lograr nueve victorias consecutivas en La Liga sobre el Almería el domingo, con una buena racha que incluye un triunfo por 3-1 en el partido de ida a principios de esta temporada.

El Almería sigue esperando su primera victoria liguera de la temporada, con un balance de seis empates y 14 derrotas en 20 partidos que le dan seis puntos que le mantienen arraigado en la parte baja de la clasificación.

La Unión, que terminó 17º en La Liga la temporada pasada, evitando por poco la caída, está a 10 puntos del Sevilla, que ocupa el puesto 17 en la tabla, lo que es una gran preocupación considerando que solo tiene seis puntos en 20 partidos.

Sin embargo, hay tiempo suficiente para que el entrenador Gaizka Garitano guíe al equipo hacia lo que sería un gran escape, y el fin de semana pasado se dio un gran paso en la dirección correcta cuando empataron 0-0 con el líder Girona.

Mientras tanto, las dos últimas derrotas del Almería han sido estrechas, cayendo 3-2 en Barcelona y 1-0 en Osasuna, y sin duda será el equipo más fresco de los dos que ingresan al juego de este fin de semana.

Sin embargo, la UDA ha tenido problemas en sus viajes durante la campaña 2023-24, empatando uno y perdiendo nueve de sus 10 partidos, anotando solo nueve veces en el proceso, mientras que tiene el peor récord defensivo de la división esta temporada con 43 goles concedidos.

Pronóstico Real Madrid vs Almería

Ciertamente ha habido una mejora en las actuaciones recientes del Almería, y el regreso de Suárez al área de ataque aumentará sus esperanzas de supervivencia. El Real Madrid ha tenido un comienzo agotador en 2024 y no esperamos que el equipo de Ancelotti esté en su mejor momento aquí, pero los anfitriones deberían tener lo suficiente para hacer el trabajo.

Predicción: Real Madrid 2-0 Almería

