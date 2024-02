Liga MX Torneo Clausura 2024

El América se tuvo que conformar con un empate 1-1 ante el Monterrey en la jornada 5 del Torneo Clausura 2024 en el Azteca.

El partido arrancó con un América dominando las acciones, era claramente mejor y tras algunas oportunidades finalmente abrieron el marcador al 24 tras un gran centro de Emilio Lara que Diego Valdés mandó al fondo para el 1-0, tras eso las Águilas seguían dominando, el Monterrey no podía reaccionar, pero al 40 Lara no pudo despejar de manera correcta y la pelota le quedó a Sergio Canales que solamente tuvo que empujar para el 1-1 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el duelo estaba mucho más parejo, tanto América como Monterrey tenían oportunidades, al 83 Sebastián Vegas sacó remate de cabeza que reventó el poste, finalmente el gol no llegó a ningún arco sellando el 1-1 final.

Con este empate tanto el América como el Monterrey arribaron a 11 puntos en la cima de la tabla. En la jornada 6 de la Liga MX, las Águilas visitarán al León el sábado, mismo día en que los Rayados recibirán a Pachuca. América 1-1 Monterrey.

[Video] Resultado, Resumen y Goles América vs Monterrey 1-1 Jornada 5 Liga MX Clausura 2024

Last modified: febrero 3, 2024

Etiquetas: América