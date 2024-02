Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 LaLiga 2023-2024

Liga Española 2023-2024

Los rivales de la ciudad, Real Madrid y Atlético de Madrid, se enfrentarán en el Santiago Bernabéu en uno de los partidos más importantes de LaLiga 2023-24 este domingo 4 de febrero.

Hora y Canal Real Madrid vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Atlético de Madrid en VIVO

El líder de la liga, el Real Madrid, buscará mantener su escasa ventaja de dos puntos sobre el Girona en la cima de la tabla de La Liga mientras se prepara para recibir al Atlético de Madrid. El Real Madrid ha sumado 57 puntos en 22 partidos.

Los hombres de Diego Simeone buscarán cerrar la brecha de 10 puntos con el Real Madrid y mantener una posibilidad remota en la carrera por el título.

El Real Madrid consiguió este jueves una victoria por 2-0 sobre el Getafe gracias a un doblete de Joselu. Los Blancos llevan una racha de seis victorias consecutivas y en sus dos próximos partidos se enfrentarán al Atlético de Madrid, tercero, y al Girona, segundo.

El Real Madrid se ha mostrado sólido atrás y ha encajado siete goles menos que cualquier otro equipo de la competición. El Atlético ya ha ganado dos veces al Real Madrid esta temporada. Superaron al Real Madrid por 3-1 en el partido correspondiente de la primera mitad de la campaña.

Los hombres de Carlo Ancelotti sólo han superado a los rojiblancos una vez esta temporada, consiguiendo una victoria por 5-3 sobre los hombres de Diego Simeone en la semifinal de la Supercopa de España en enero.

El Atlético de Madrid también está en bastante buena forma, habiendo conseguido cinco victorias consecutivas en todas las competiciones de cara al derbi del domingo. Su forma fuera de casa no ha sido nada del otro mundo, consiguiendo sólo 13 puntos en 10 partidos fuera de casa en lo que va de esta campaña de La Liga.

El Atlético de Madrid ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos de La Liga contra el Real Madrid. Han perdido uno y empatado uno.

Predicción Real Madrid vs Atlético de Madrid

No hace falta decir que éste tiene el potencial de ser un encuentro emocionante. Sin embargo, vale la pena señalar que al Atlético de Madrid no le ha ido bien fuera de casa, mientras que al Real Madrid lo ha hecho excelente en casa. No habrá mucho que separe a los dos bandos, pero se espera que los hombres de Ancelotti superen este.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid.

Last modified: febrero 3, 2024

Etiquetas: Atlético de Madrid