Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Bundesliga 2023-24

La Bundesliga 2023-2024 nos trae un enfrentamiento entre sus dos mejores equipos este sábado 10 de febrero, cuando el Bayern Múnich se enfrente al Bayer Leverkusen de alto vuelo de Xabi Alonso en un choque crucial en el BayArena.

Hora y Canal Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Sede: BayArena, Múnich, Alemania

Hora: 5:30 pm de Alemania. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México.

Streaming: Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich en VIVO

El Bayern Múnich ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la Bundesliga y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. Los gigantes bávaros superaron fácilmente al Borussia Mönchengladbach por un cómodo marcador de 3-1 en su último partido y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Por otro lado, el Bayer Leverkusen se encuentra en lo más alto de la clasificación en este momento y ha estado excepcional durante el último año. El equipo local consiguió esta semana una estrecha victoria por 3-2 contra el VfB Stuttgart en la DFB Pokal y llegará con confianza a este partido.

El Bayern Múnich tiene un impresionante récord reciente contra el Bayer Leverkusen y ha ganado 34 de los últimos 55 partidos disputados entre los dos equipos, mientras que las Aspirinas han logrado 10 victorias.

Predicción Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

El Bayer Leverkusen se ha convertido en un equipo destacado en la Bundesliga esta temporada y ha sido una fuerza increíble bajo la dirección de Xabi Alonso. Los anfitriones han mantenido a raya al Bayern Múnich hasta ahora en la carrera por el título y necesitarán estar preparados para posiblemente el partido más importante de su temporada.

El Bayern Múnich ha hecho su parte hasta el momento en esta temporada, pero hasta ahora ha sido superado por uno de los mejores equipos de Europa en el ámbito nacional. Ambos equipos pueden ser letales en su día y podrían lograr un empate con muchos goles este fin de semana.

Pronóstico: Bayer Leverkusen 3-3 Bayern Múnich

