PSV vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Eredivisie 2023-2024

El invicto PSV Eindhoven se enfrenta a uno de los retos domésticos más difíciles de la temporada cuando reciba al Feyenoord este domingo 3 de marzo en la Eredivisie 2023-2024.

El PSV está al borde de la historia esta temporada ya que continúa su racha liguera invicta y es un gran favorito para arrebatarle el título a sus próximos oponentes.

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Brabante Septentrional, Países Bajos

Hora: 7:30 am de México. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Sólo un club ha acumulado más puntos a estas alturas de una temporada de la Eredivisie que los 65 del PSV, y ese fue el AZ Alkmaar, que logró la notable cifra de 67 de 69 en 1980-81.

Dos empates recientes contra Utrecht y Ajax han impedido que el PSV alcance la perfección absoluta, pero el título de liga invicto seguiría siendo un logro especial.

Esta es sólo la séptima vez que un equipo queda invicto en los primeros 23 partidos de una campaña en la máxima categoría holandesa, y el PSV ha ganado 21, incluidos los 11 aquí en el Philips Stadion, con 33 goles.

El fin de semana pasado también hubo una gran cantidad de goles para el equipo de Roger Schmidt como visitante, cuando el líder de la liga goleó al PEC Zwolle por 7-1, manteniendo la ventaja sobre el Feyenoord en 10 puntos.

Un éxito este fin de semana significará casi con toda seguridad que será sólo una formalidad hasta que el PSV se lleve el título, si es que aún no está confirmado matemáticamente, y será de su interés cerrarlo lo antes posible, con el interés todavía en la Liga de Campeones después. su empate en el partido de ida de octavos de final contra el Borussia Dortmund.

El PSV también puede confiar en el hecho de que la temporada pasada puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en casa ante el Feyenoord con una emocionante victoria por 4-3, a pesar de que los visitantes se llevaron el título.

Cualquier cosa que no sea una victoria acabará con las escasas esperanzas del Feyenoord de alcanzar al PSV, pero ya han vencido a sus próximos oponentes esta temporada, en su carrera hacia la final del KNVB Beker, la única derrota nacional del PSV esta temporada.

Incluso si el Feyenoord da la sorpresa aquí y gana todos los partidos durante el resto de la temporada, todavía es poco probable que puedan reducir la brecha con el PSV, dada su forma irresistible.

El equipo de Arne Slot también está fuera de Europa, tras su derrota en los penaltis ante la Roma en la Europa League la semana pasada, lo que le da aún más importancia a este choque.

La final de Beker contra NEC Nijmegen es la única, pero muy probable, oportunidad de conseguir la medalla de plata que le queda al club de Rotterdam, y se reservaron su lugar en la ocasión principal al vencer a Groningen por 2-1 a mitad de semana, remontando tarde gracias a Ondrej Lingr. ganador.

Un récord perfecto de 11 victorias de 11 en casa en la Eredivisie esta temporada ilustra el dominio total del PSV en el fútbol holandés y, a pesar de la obvia calidad del Feyenoord, tendrán dificultades para detener al gigante de Eindhoven aquí.

A pesar de haber superado al PSV en el Beker recientemente, esta será una tarea increíblemente ardua para el Feyenoord, que parece dispuesto a renunciar a su título en las próximas semanas.

Pronóstico: PSV 2-1 Feyenoord

