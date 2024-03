Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

Los fanáticos acudirán en masa al Etihad para disfrutar de un emocionante derbi de Manchester el domingo 3 de marzo, cuando el Manchester City, en busca del título, se enfrente al Manchester United, su adversario de toda la vida y uno de los cuatro primeros en la Premier League 2023-24.

Ambos equipos llegan al partido principal después de avanzar a los cuartos de final de la FA Cup. Los Citizens demolieron al Luton Town por 6-2, mientras que los Red Devils lograron una victoria por 1-0 sobre Nottingham Forest.

Hora y Canal Manchester City vs Manchester United

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Manchester United en VIVO

Siguiendo los pasos de uno de los líderes icónicos del Man United, el indomable Erling Haaland anotó cinco goles en un partido para el Manchester City, no siendo la primera vez en su carrera, mientras que los campeones de la FA Cup avanzaron a los cuartos de final de la temporada 2023-24 edición en Kenilworth Road.

Convirtiéndose en el primer jugador desde George Best hace 54 años en anotar al menos cinco goles en un partido de la FA Cup para un club de primera categoría, Haaland recibió asistencia del igualmente excelente Kevin De Bruyne en cuatro ocasiones antes de completar otro quinteto de goles en la portería al minuto 58, tras lo cual Mateo Kovacic culminó la aniquilación con un sexto sublime.

Dos goles de Jordan Clark, el primero del cual Haaland habría estado inmensamente orgulloso de marcar él mismo, ofrecieron a Luton un poco de aliento antes de que el gigante de Pep Guardiola se desbocara, lo que significa que los tripletes consecutivos todavía están en pie para los reinantes campeones ingleses y europeos a medida que se acerca la primavera.

Situados en el segundo lugar de la clasificación con un punto de diferencia respecto al Liverpool, los Citizens se quedarán aún más atrás de sus enemigos si los Rojos superan al Nottingham Forest el sábado. Después de ver rota su racha exitosa de 11 partidos contra el Chelsea, los hombres de Guardiola respondieron con victorias consecutivas de liga por 1-0 sobre Brentford y Bournemouth.

La racha invicta de los anfitriones en todos los torneos se ha extendido a 18 partidos, y si el Manchester City encuentra el fondo de la red al menos una vez en el derbi del domingo, igualará el récord del club de anotar en 55 partidos seguidos en casa; una hazaña que lograron anteriormente entre enero de 2012 y enero de 2014.

Si bien el Manchester City hará todo lo posible para igualar el récord del club el domingo, sus hasta ahora ruidosos vecinos quieren evitar perder tres partidos consecutivos en el Etihad por primera vez en la era de la Premier League, después de haber sido humillados en el territorio de sus adversarios en 2021-22 y 2022-23.

El Manchester United ha permitido la asombrosa cifra de 10 goles en sus últimos dos partidos fuera de casa de la Premier League contra el Manchester City, pero Andre Onana y compañía cerraron el negocio en el partido de quinta ronda de la FA Cup del miércoles contra Nottingham Forest, donde un cabezazo de Casemiro en el último minuto preparó un tentador choque de octavos de final contra el Liverpool.

Aún en curso de colisión para enfrentarse potencialmente al Manchester City en una repetición de la final de la Copa FA 2022-23, hundir a los Tricky Trees fue el tónico perfecto para la derrota en casa por 2-1 del fin de semana pasado ante el Fulham en la máxima categoría, donde la lesión de Alex Iwobi El gol de la victoria condenó al equipo de Erik ten Hag a su décima derrota de la temporada en la máxima categoría después de un período constante de progreso.

El sexto lugar en la tabla pertenece al Manchester United después de 26 partidos, pero el Aston Villa actualmente cuenta con una saludable ventaja de ocho puntos sobre los Red Devils en el cuarto y último lugar de la Liga de Campeones, y aumentará momentáneamente su ventaja a 11 si emula al Manchester City venciendo a Luton el sábado.

Las tropas de Ten Hag pueden llegar al Etihad luciendo la insignia de perdedores, especialmente después de la amplia derrota por 3-0 de octubre ante el Manchester City, pero cuentan con un récord perfecto de seis victorias en seis partidos en sus viajes en 2024, y junto con Aston Villa vs. Liverpool, ningún partido de la Premier League ha visto más victorias a domicilio que el derbi de Manchester.

Pronóstico Manchester City vs Manchester United

Al carecer de un verdadero número nueve en ausencia de Hojlund, el escenario está listo para que un Manchester United afectado por lesiones soporte otra tarde de humildad en la casa de sus acérrimos rivales, quienes también han tenido 24 horas adicionales para recuperarse de sus hazañas en la FA Cup.

El récord del 100% fuera de casa del Manchester United en 2024 debería ser nulo en un campo donde el Manchester City está a punto de igualar la historia del club, y aunque otro botín de cinco goles para Haaland puede ser una quimera, los campeones desenfrenados deberían enviar a los hombres de Ten Hag regresan a casa con el rabo entre las piernas.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Manchester United

