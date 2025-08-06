Inter Miami vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Leagues Cup

Inter Miami y Pumas se enfrentarán este miércoles en un duelo crucial por la tercera fecha de la Leagues Cup 2025, en el Chase Stadium de Florida. Ambos equipos llegan con cinco puntos, pero en contextos muy distintos. El conjunto estadounidense tendrá que afrontar el reto sin su máxima figura, Lionel Messi, quien quedó descartado por una lesión muscular en la pierna derecha sufrida durante el partido anterior frente a Necaxa. Su entrenador, Javier Mascherano, confirmó la baja del argentino, señalando que aún no hay una fecha definida para su regreso.

A pesar de la ausencia de Messi, Inter Miami buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que lo clasifique directamente a los cuartos de final. Hasta el momento, el equipo ha mostrado buen rendimiento: logró una victoria 2-1 ante Atlas y un empate 2-2 frente a Necaxa, que se resolvió con triunfo en penales y un punto adicional. Además, recibió una buena noticia de último momento: Maximiliano Falcón, quien fue expulsado en el último juego, estará disponible tras la apelación exitosa del club.

Por su parte, los Pumas llegan con la presión de no solo ganar, sino también mejorar su diferencia de goles. Si bien tienen los mismos puntos que Inter Miami, el sistema de desempate los ubica en una posición menos favorable. El equipo universitario empató 1-1 en su debut ante Orlando City, ganando el punto extra en penales, y venció 3-2 a Atlanta United en su segundo partido. No obstante, la tabla del grupo de la Liga MX está apretada, con cuatro equipos igualados en puntos, lo que obliga a los auriazules a buscar un triunfo amplio.

Pumas también enfrenta complicaciones en su plantel. Keylor Navas no estará disponible tras ser expulsado ante Atlanta United, y sigue la duda sobre si Aaron Ramsey, flamante refuerzo galés, podrá debutar finalmente con el equipo, ya que continúa con problemas físicos.

El encuentro se jugará a las 5:30 p.m. (hora de Ciudad de México) y podrá seguirse a través de Apple TV – MLS Season Pass y Apple TV+ en todo el mundo. Con ambos equipos necesitados de los tres puntos y ausencias clave en ambas escuadras, se espera un partido vibrante y lleno de emociones en esta decisiva jornada de la Leagues Cup 2025.

