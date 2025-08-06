América vs Portland Timbers EN VIVO Hora y Canal 9 y Apple TV Streaming Por Internet Jornada 3 Leagues Cup 2025

Leagues Cup

¡AMÉRICA SE DESPIDE GANANDO EN PENALES!



Las Águilas le empataron a Portland y lo dejaron fuera de la contienda al vencerlos en penales y despedirse con tres empates.



Querétaro no pudo con Real Salt Lake y se despidió perdiendo. #LeaguesCup pic.twitter.com/hlF1U41Su1 — Fulbox (@fulboxOficial) August 7, 2025

La primera fase de la Leagues Cup 2025 ha terminado con un duro golpe para el Club América. Las Águilas quedaron eliminadas antes de disputar su tercer partido, cerrando una participación decepcionante en un torneo que no perdona la falta de victorias en tiempo regular. Con solo tres puntos obtenidos en dos jornadas, el equipo de André Jardine quedó fuera de toda posibilidad matemática de avanzar, firmando así uno de los fracasos más tempranos de su campaña.

En un formato que premia únicamente los triunfos en los 90 minutos, América pagó caro el no haber sumado de a tres desde el inicio. Aunque aún le resta un duelo por disputar ante el Portland Timbers, programado para este miércoles 6 de agosto en el Q2 Stadium de Texas, el encuentro se jugará solo por cumplir. Ninguno de los dos equipos tiene ya algo en juego, por lo que el partido tomará un aire más amistoso que competitivo.

La transmisión del encuentro podrá seguirse en Canal 9, TUDN y en la plataforma Apple TV a través del MLS Season Pass. El silbatazo inicial está previsto para las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

Pero, ¿cómo se consumó la eliminación del América sin siquiera pisar la cancha para su último partido? Los triunfos de Toluca y Pachuca en sus respectivos compromisos dejaron al conjunto azulcrema sin margen de maniobra. Además, Tigres y Puebla aseguraron dos victorias en tiempo reglamentario, sumando seis puntos y superando al América en el criterio de desempate. Con todos esos resultados combinados, las Águilas se quedaron sin boleto a cuartos de final.

La eliminación ha encendido la molestia de una afición que ya arrastra un año de frustraciones. América no ha logrado estar a la altura de sus expectativas ni en torneos locales ni internacionales. Ahora, sin más que jugar en la Leagues Cup, el equipo deberá cambiar el chip rápidamente y concentrarse en el Apertura 2025. Su próximo compromiso será ante Querétaro en la jornada 4, un duelo que podría marcar el inicio de la recuperación o el agravamiento de la crisis.

André Jardine tendrá la difícil tarea de recomponer no solo el funcionamiento del equipo, sino también su moral y la confianza del americanismo, que empieza a mostrar claros signos de impaciencia

Last modified: agosto 6, 2025